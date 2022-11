Le joueur “Mattress Mack” gagne 75 millions de dollars ; Établit un record avec la victoire des Astros aux World Series

Être un fan inconditionnel peut être très payant. Mais personne ne peut battre ce que ce fan a gagné avec la victoire des Astros dans les séries mondiales. Jim McIngvale, mieux connu sous le nom de “Mattress Mack”, a encaissé 75 millions de dollars lorsque les Astros de Houston ont battu les Phillies de Philadelphie lors du match 6 et remporté les World Series samedi. On pense qu’il s’agit du plus gros paiement légal de l’histoire des paris sportifs. Le pari initial à placer était de 3 millions de dollars sur les Astros pour remporter le titre à 10-1 en mai. D’autres mises ont été faites alors que la saison de la Ligue majeure de baseball se poursuivait. Il avait parié un total de 10 millions de dollars. Il a partagé une photo de lui-même avec une mallette remplie d’argent. Vérifiez le ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont rempli la section de réponse avec des félicitations. Beaucoup ont demandé à Jim en plaisantant quelles étaient les conditions requises pour un prêt. Un utilisateur de Twitter a écrit : “Le regard sur le visage du gars en arrière-plan donne l’impression qu’il sait qu’il a affaire à un sorcier.”

Un autre commentaire disait : « Félicitations Mack ! Même au Royaume-Uni, nous savons tout ce que vous avez fait pour les habitants de Houston. Je suis sûr que vous ferez bon usage de certains de ces gains, quoi qu’il en soit. Félicitations également aux Astros – de dignes gagnants cette année.

“Félicitations Matelas Mack ! Votre équipe gagnante, j’en suis sûr, est un peu plus douce avec ce 75 mill. Vous ne pouvez même pas imaginer ce genre d’argent!? 5 000 $ et la victoire des Tigers seraient incroyables pour moi, mais je ne vois ni l’un ni l’autre arriver si jamais haha ! » a écrit un troisième utilisateur.

Jim McIngvale est le fondateur de Gallery Furniture, l’un des principaux détaillants de meubles du pays. Cependant, il n’est pas né avec une cuillère en argent. En fait, Jim a commencé par vendre des meubles sous des tentes au bord de l’autoroute. Il a lentement transformé son entreprise en grand, avec plus de 200 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel. Et il a ses magasins dans trois emplacements de Houston.

Mais “Mattress Mack” est plus qu’un simple homme d’affaires. En tant qu’humanitaire et philanthrope, il a fait don de dizaines de millions de dollars à la communauté. Il a également agi en tant que premier intervenant et a transformé ses magasins en abris pour les réfugiés lors des ouragans Harvey et Katrina, entre autres catastrophes naturelles.

