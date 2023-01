Le joueur le plus probable des Cardinals entrera ensuite dans le Hall of Fame

Scott Rolen a été élu mardi au National Hall of Fame. Qui sera le prochain cardinal de Saint-Louis élu au Temple de la renommée ?

Le meilleur joueur de troisième but de sa génération était intronisé au National Hall of Fame mardi. Rolen a obtenu 76,3 % des voix, cinq voix au-dessus du seuil de 75,0 %.

Rolen a été élu au Temple de la renommée des Cardinals de St. Louis en 2019. Il a été la recrue de l’année de la Ligue nationale en 1997, huit fois vainqueur du gant d’or et sept fois All-Star. Il a remporté le Silver Slugger en 2002.

Il a aidé les cardinaux au championnat de la série mondiale 2006. Il a aidé les Cardinals à remporter le fanion de la Ligue nationale en 2004.

En plus des Cardinals, Rolen a joué pour les Phillies, les Blue Jays et les Reds.

Qui sera le prochain Hall of Famer des Cardinals ?

Les prochains cardinaux éligibles à l’intronisation au Temple de la renommée nationale, en fonction de leur retraite, sont Matt Holliday en 2024. Albert Pujols et Yadier Molina seront éligibles en 2028. Pour être élu, le joueur doit recevoir 75 % des voix. .

Alors que Pujols est susceptible de recevoir une intronisation lors de sa première saison d’éligibilité, Molina pourrait être victime de la mesquinerie des électeurs.

Dans sa carrière, Pujols a atteint .298/.374/.544 avec un OPS de .918. Il a réussi 3 384 coups sûrs, 703 circuits, 1 914 points marqués et 2 218 points produits.

Il a été la recrue de l’année de la NL en 2001, trois fois MVP, 11 fois All-Star, deux fois vainqueur du gant d’or et six fois Silver Slugger. Il a été le joueur le plus utile de la NLCS en 2004 et a joué un rôle essentiel dans les championnats des Cardinals World Series en 2006 et 2011.

Pujols a passé 11 saisons avec les Cardinals avant de signer avec les Angels. Il a été libéré par les Angels en 2021 puis repris par les Dodgers. Pujols est revenu chez les Cardinals pour une dernière saison mémorable en 2022.

Pujols est une légende absolue et ajoutera à cette légende lorsqu’il sera intronisé au Temple de la renommée.

Molina est l’un des meilleurs backstops à avoir joué le jeu et l’a fait avec les Cardinals pendant 19 saisons. Molina a été 10 fois All-Star, neuf fois gagnante du gant d’or, quatre fois gagnante du gant de platine et une cogneuse d’argent. Il a également joué un rôle important dans les championnats des Séries mondiales des Cardinals en 2006 et 2011. Il était une recrue lors de la course des Cardinals aux World Series 2004.

Holliday sera éligible pour l’intronisation au Temple de la renommée pour la première année en 2024. Il a été le joueur par excellence de la NLCS en 2007 pour les Rockies du Colorado. Il a aidé les Cardinals à remporter leur championnat des World Series 2011. Il a été sept fois All-Star et quatre fois Silver Slugger.

Au cours de sa carrière, il a atteint .299/.379/.510 avec un OPS de .889 avec 316 circuits et 1 220 points produits. Holliday était un frappeur formidable mais était sujet aux blessures, ce qui l’a peut-être retenu certaines saisons.

David Freese, le NLCS 2011 et MVP des World Series des Cardinals, est éligible en 2025 en fonction de sa retraite. Bien qu’il soit aimé des fans des cardinaux, il ne recevrait probablement pas suffisamment de votes pour être élu.

Quels anciens cardinaux ne sont plus éligibles ?

Jim Edmonds a été exclu du scrutin du Temple de la renommée après avoir reçu seulement 2,5% des voix lors de sa première année d’éligibilité en 2016.

Edmonds a été sélectionné dans la classe inaugurale 2014 du Temple de la renommée des cardinaux. Edmonds a été quatre fois All-Star, huit fois vainqueur du Gold Glove et un Silver Slugger en 2004. Il a aidé les Cardinals à remporter le championnat des World Series 2006 et a joué un rôle essentiel dans la victoire des Cardinals en 2004 NL Pennant.

En plus des Cardinals, il a joué pour les Angels, Padres, Cubs, Brewers et Reds.

Edmonds est un favori des fans des Cardinals, mais l’amour ne semble pas s’étendre aux électeurs du National Hall of Fame.

Ken Boyer était un légendaire joueur de troisième but des Cardinals dans les années 1960. Il a eu une carrière de 15 saisons au cours de laquelle il a atteint .287/.349/.468 avec un OPS de .810. Il a réussi 282 circuits et 1 141 points produits. Il était le MVP de la NL en 1964. Il a remporté cinq Gold Glove Awards et a été nommé NL All-Star 11 fois.

Il n’a pas été intronisé lorsqu’il a été éligible pour la première fois. Il a échoué au Golden Era Committee en 2022. C’est un joueur que les fans des Cardinals aimeraient voir gagner son intronisation au Temple de la renommée. Boyer est décédé en 1982. Le numéro 14 de Boyer a pris sa retraite en 1984. Il était membre de la classe inaugurale du Cardinals Hall of Fame en 2014.