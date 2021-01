La célèbre « Loan Army » de Chelsea a perdu l’un de ses généraux les plus chevronnés et les plus distingués cette semaine alors que Lucas Piazon quittait finalement le club sans aucune obligation contractuelle de revenir.

Piazon, qui aura 27 ans la semaine prochaine, était dans les livres à Stamford Bridge depuis près d’une décennie, mais n’a fait que trois apparitions seniors à cette époque.

L’ailier, qui a traversé les rangs des jeunes à Sao Paulo dans son Brésil natal, a refusé l’intérêt de la Juventus de signer un accord de pré-contrat avec les Blues en mars 2011. Il est arrivé en Angleterre cet été-là et a joué pour les réservistes jusqu’à ce qu’il a eu 18 ans en janvier 2012, date à laquelle il aurait pu s’attendre à se lancer dans une longue et fructueuse carrière avec la première équipe.

Au lieu de cela, il a passé la majorité de son mandat en prêt en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne, ainsi qu’au deuxième niveau de l’Angleterre.

AMA / Corbis via Getty Images

En fait, sur les 359 matchs de Premier League disputés par Chelsea pendant la durée de l’emploi de Piazon, le Brésilien a joué en un seul – une victoire 8-0 sur Aston Villa en décembre 2012, au cours de laquelle il est sorti du banc à la 74e minute et a encore trouvé le temps d’accumuler une passe pour son compatriote Ramires ET d’avoir un penalty sauvé par le gardien de Villa Brad Guzan.

Julian Finney / Getty Images

Ses deux autres apparitions en équipe première ont eu lieu en Coupe de la Ligue. Faisant ses débuts sous l’entraîneur Roberto Di Matteo, Piazon a joué 90 minutes dans une victoire 6-0 contre les Wolves au troisième tour, fournissant une aide pour le but de Ryan Bertrand. Sa deuxième et dernière apparition en coupe a eu lieu au tour suivant, alors que les Blues battaient Manchester United 5-4 après prolongation pour atteindre les quarts de finale. Il a été remplacé après 55 minutes pour être remplacé par Eden Hazard.

Après ces trois apparitions si tôt dans sa carrière en Angleterre, Piazon ne ferait plus jamais une apparition compétitive pour les Bleus. Au lieu de cela, il a amassé un total de sept périodes de prêt loin du club alors qu’il se retrouvait à la ferme à Malaga, Vitesse, Eintracht Francfort, Reading, Fulham, Chievo et Rio Ave de 2013 à cette année.

Cependant, le joueur le plus ancien des Bleus a maintenant trouvé un nouveau domicile permanent, rejoignant le club portugais de Braga pour un contrat de quatre ans – mettant ainsi fin à l’une des carrières de prêt les plus nomades du football.

L’aspect le plus triste de son transfert est peut-être le fait de savoir que s’il s’était contenté de quelques mois de plus, il se serait qualifié pour son témoignage de Chelsea. Mais au moins son départ a été marqué par le message d’adieu émotionnel que Chelsea a publié sur les réseaux sociaux.

Bonne chance, Lucas! 👊 – Chelsea FC (@ChelseaFC) 14 janvier 2021

La sortie de Piazon nous offre l’opportunité de mettre en lumière d’autres membres notables de la formidable armée de prêt de Chelsea, passés et présents. Ce sont les âmes robustes qui ont consacré une grande partie de leur carrière professionnelle aux Bleus tout en n’étant guère plus qu’un caméo dans l’image de la première équipe.

Selon le club, Chelsea a actuellement 28 joueurs en prêt avec des anciens comme Marco van Ginkel, Kenedy, Lewis Baker et Matt Miazga qui exercent tous leur métier ailleurs en se demandant s’ils recevront un jour l’appel de Frank Lampard. Et il y en a eu bien d’autres au fil des ans. Permettez-nous de vous rafraîchir la mémoire.

Darren Walsh / Chelsea FC via Getty Images

Alors que Cesar Azpilicueta hérite officiellement du titre de joueur le plus ancien de Chelsea, Van Ginkel prend la direction de l’armée de prêt après avoir signé en juillet 2013. Après avoir débuté son apprentissage avec deux séjours d’une saison avec Stoke City et l’AC Milan, le Le milieu de terrain néerlandais est prêté au PSV Eindhoven depuis janvier 2016 sur trois périodes distinctes. Le joueur de 28 ans a en fait signé un nouveau contrat à Chelsea en juin 2020 alors qu’il n’avait fait que quatre apparitions pour la première équipe en sept ans.

À un moment donné, Marin a été annoncé comme le « Messi allemand » après s’être imposé lors d’une saison décisive au Werder Brême et avoir remporté plusieurs sélections internationales, y compris à la Coupe du monde 2010. Malheureusement, l’ailier délicat a ensuite commis l’erreur de signer pour Chelsea en 2012, pour qui il n’a fait que 16 apparitions au cours de la durée de son contrat de cinq ans – dont quatre qu’il a dépensé en prêt à Séville, Fiorentina (où il a échoué. pour faire une seule apparition), Anderlecht et Trabzonspor. Âgé de 26 ans, Marin a finalement quitté le pont en 2016 pour signer pour l’Olympiakos. Il joue maintenant pour Al-Ahli dans la Saudi Pro League.

Un autre ailier minuscule penché pour de grandes choses, Chelsea est venu très près de purger une interdiction de transfert de la FIFA sur la manière dont ils ont procédé à l’acquisition de Kakuta, 18 ans, du club français de Lens en 2007, bien qu’ils aient ensuite gagné leur appel. Avec le recul, cela ne valait vraiment pas la peine, car Kakuta n’a fait que cinq départs en six ans pour les Blues, déclenchant une série de sept mouvements de prêt en cinq ans avec une escapade croisée avec les voisins Fulham. 2011. Le Français s’est trouvé un nouveau domicile permanent en 2016, lorsqu’il a rejoint Séville dans le cadre d’un contrat de 2,5 millions de livres sterling après avoir passé la saison précédente en prêt du côté espagnol. Aujourd’hui âgé de 29 ans, Kakuta est de retour là où tout a commencé, à Lens … en prêt.

L’un des grands nomades de l’armée de prêt de Chelsea, Dejac a joué pour huit clubs dans huit pays en l’espace de huit ans après avoir signé pour les Blues à l’âge de 17 ans en 2010. Le gardien de but bosniaque n’a fait précisément aucune apparition pour la première fois à Chelsea. équipe entre 2010 et 2018, quand il est parti pour rejoindre l’AC Horsens en Superliga danoise. Dans l’intervalle, il a effectué des voyages itinérants aux Pays-Bas, en République tchèque, au Portugal, en Croatie, en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, en France et en Belgique.

Darren Walsh / Chelsea FC via Getty Images

Pendant un certain temps, il a semblé que Bamford ne pourrait jamais échapper à l’armée de prêt après être devenu par inadvertance un membre dirigeant. Désigné comme un prodige potentiel, l’attaquant a initialement rejoint Chelsea à l’âge de 18 ans de Nottingham Forest en 2012 avant d’être aspiré dans un vortex apparemment sans fin de prêts à divers clubs de Football League et de Premier League timides. D’abord est venu MK Dons, puis Derby County, puis Middlesbrough, puis Crystal Palace, puis Norwich City, puis Burnley, avant que Boro ne revienne en janvier 2017 pour rompre le cycle avec un transfert permanent de 5,5 millions de livres sterling. Un an et demi plus tard, Bamford a signé pour Leeds de Marcelo Bielsa et le reste, comme on dit, est une promotion historique dans l’élite et 10 buts en 17 matchs jusqu’à présent cette saison.

Kalas a fait (certains) la une des journaux à l’été 2019 lorsque, en tant que joueur le plus ancien de Chelsea, il a finalement augmenté les bâtons et a quitté le club qu’il avait rejoint à l’âge de 17 ans pour rejoindre Bristol City pour un contrat permanent. Le défenseur tchèque a signé pour les Blues en 2010 et a été immédiatement prêté à Sigma Olomouc, une décision qui a pratiquement défini le modèle pour les neuf prochaines années de sa carrière qu’il a passées avec Vitesse, Cologne, Middlesbrough et Fulham. À la fin de ses années itinérantes, il n’avait rassemblé que quatre apparitions pour Chelsea, bien que l’une d’entre elles ait été une victoire 2-0 à Anfield en 2014 dont on se souviendra à jamais pour le tristement célèbre slip de Steven Gerrard.

On a beaucoup parlé de l’arrivée de Miazga, 20 ans, à Chelsea en janvier 2016, lorsque le défenseur international américain est passé des Red Bulls de New York à la Premier League. Cependant, les attentes ont été quelque peu atténuées lorsque, après avoir joué seulement 135 minutes de football (réparties en deux apparitions) pour Chelsea lors de la saison 2015-16, le défenseur central a été prêté à Vitesse Arnhem, l’avant-poste néerlandais non officiel des Blues, pour les deux prochaines années. Miazga s’est ensuite rendu à Nantes pour la saison 2018-19, ne faisant que huit apparitions, avant d’être prêté à Reading pour la campagne 2019-20. Il est actuellement à Anderlecht en Belgique, où il restera en prêt jusqu’à la fin de la saison 2020-21, ce qui lui laisse un an de plus pour faire sa marque avant l’expiration de son contrat avec Chelsea.