Le joueur insurtech d’Asie du Sud-Est Igloo obtient 27 millions de dollars de plus en financement de série B

La société de technologie d’assurance basée à Singapour Igloo a reçu 27 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement prolongé de série B dirigé par InsuResilience Investment Fund II, qui est géré par BlueOrchard Finance, avec Women’s World Banking Asset Management, Finnfund, La Maison et Cathay Innovation.

Cela porte le produit total de sa série B à 46 millions de dollars. Il a initialement levé 19 millions de dollars en mars lors d’une ronde menée par Cathay Innovation.

CE QU’IL FAIT

Depuis sa création en 2016, Igloo fournit une assurance accessible et abordable aux communautés mal desservies d’Asie du Sud-Est, en particulier les travailleurs de l’économie à la demande et les petites entreprises. Il exploite les mégadonnées, l’évaluation des risques en temps réel et la gestion automatisée des sinistres de bout en bout pour offrir des solutions technologiques aux assureurs. À ce jour, il s’est associé à 55 entreprises dans sept pays d’Asie du Sud-Est, dont Singapour, l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, l’Inde et la Chine.

À l’heure actuelle, sa plate-forme dispose d’un portefeuille de 15 produits d’assurance, qui comprennent des couvertures d’accident personnel et de maladie unique, et facilité plus de 300 millions de politiques.

À QUOI ÇA SERT

Selon un communiqué de presse, son dernier investissement sera utilisé pour “doubler” le recrutement de talents en ingénierie, produits, conception et données dans toute l’Asie du Sud-Est. Cela l’aidera également dans sa recherche continue d’opportunités de fusion et d’acquisition.

APERÇU DU MARCHÉ

Les investisseurs ont remarqué la croissance des acteurs de l’insurtech en Asie depuis le début de l’année. En février, basé à Hong Kong Qumata a levé 13 millions de dollars supplémentaires en financement de série A pour son expansion régionale. L’insurtech de santé Rey Assurance d’Indonésie a obtenu un financement de démarrage de 4,2 millions de dollars en juillet. Une autre société insurtech, Zopper de l’Inde, a également obtenu 75 millions de dollars en financement de série C en septembre pour ses efforts d’expansion en cours.