Le joueur du Real Madrid fera ses adieux lors de son dernier match au Santiago Bernabeu

Le Real Madrid fêtera à nouveau son titre ce soir au Santiago Bernabeu contre Alavés, en remettant le trophée à ses supporters dans le stade. Ce sera cependant une soirée douce-amère pour un joueur.

N’ayant rien à jouer ce soir, Carlo Ancelotti affrontera Kepa Arrizabalaga ce soir, selon Journal AS. Le joueur de 29 ans est arrivé en prêt de Chelsea en août pour remplacer Thibaut Courtois, blessé, et a joué 19 matchs, enregistrant 8 feuilles blanches et encaissant neuf matchs, mais suite à une blessure en octobre, il a perdu sa place au profit d’Andriy Lunin et ne l’a jamais récupérée.

Ancelotti apprécie cependant l’attitude dont Kepa a fait preuve pendant son mandat et souhaite lui offrir un dernier match au Bernabeu en guise de remerciement. L’international espagnol avait déclaré qu’il aimerait rester au Real Madrid au-delà de la fin de la saison, mais il reviendra à Chelsea en juin.

Lunin devrait prochainement prolonger son contrat avec le Real Madrid, en signant un nouveau contrat de quatre ans qui augmentera sa valeur sur le marché et fournira à Thibaut Courtois une concurrence pour la place de titulaire. Le gardien belge a un contrat jusqu’en 2026, et il ne semble pas qu’il cherchera une alternative même en cas de départ de Lunin, avec l’arrivée de gardiens prometteurs.