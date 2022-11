le joueur demande aux révoltes des fans

L’époque où les maillots de football étaient exactement ce que les joueurs portaient sur le terrain est révolue depuis longtemps. À l’ère moderne, ils sont tout, des articles de mode aux souvenirs précieux, en passant par un sentiment d’identité. Pour les joueurs, ils représentent des vêtements de haute performance conçus pour leur donner un avantage concurrentiel, et pour les fans, porter les couleurs de leur équipe peut non seulement montrer leur soutien mais aussi inspirer un sentiment de fierté.

Les maillots prennent encore plus d’importance dans la préparation d’une Coupe du monde. Chaque fan a une opinion sur la façon dont son équipe nationale devrait apparaître sur la scène mondiale – lorsque les designs pour l’Angleterre et les États-Unis ont été publiés avant le tournoi de ce mois-ci au Qatar, les supporters se sont plaints qu’ils ressemblaient à du matériel d’entraînement. Le maillot extérieur violet de l’Argentine a également provoqué la division malgré son message d’égalité des sexes.

Ce que de nombreux fans ne réalisent pas, c’est que le produit fini qu’ils voient est le résultat de plusieurs années de travail de designers, de spécialistes du marketing et de marques. C’est un processus ardu et souvent ingrat qui consiste à essayer de garder les fans et les joueurs heureux, à s’adapter aux conditions du pays hôte et à rester fidèle aux origines footballistiques de chaque équipe.

Comme l’a dit à ESPN un ancien responsable de la marque Nike qui a préféré rester anonyme : “Ces kits deviennent les nations.”

Combien d’efforts sont consacrés à chaque conception et dans quelle mesure les concepteurs se soucient-ils des commentaires des fans ? Quand les designers commencent-ils à planifier la prochaine Coupe du monde et pourquoi les fuites ne sont-elles pas aussi dommageables qu’elles pourraient le sembler pour les plus grandes marques ? Voici un aperçu des coulisses des maillots de la Coupe du monde, du début à la fin.

Comment concevoir un maillot de la Coupe du monde

Pour les plus grandes marques, la planification d’une Coupe du monde commence souvent dès que le pays hôte est choisi.

C’est à ce moment-là qu’ils décident de leur stratégie pour la finale : veulent-ils mettre l’accent sur les couleurs vives ou attirer les jeunes fans ? C’est aussi le moment où commence la recherche sur la meilleure façon d’équiper les joueurs pour les conditions qu’ils rencontreront.

Craig Buglass était responsable de la direction créative chez Nike lors de la Coupe du monde 2002 et était responsable de tous les maillots de la marque lors du tournoi, y compris les vainqueurs du Brésil. Lui et son équipe ont réalisé que les maillots en tricot de polyester habituellement portés par les joueurs ne seraient pas adaptés à l’humidité des pays hôtes, la Corée du Sud et le Japon. Ils se sont installés une nouvelle technologie appelée “cool motion”, qui évacuait la sueur du corps à travers des couches séparées. Toutes ses équipes sauf une – les États-Unis – ont adopté le design.

“Nous avons fait de notre mieux pour les convaincre de prendre le kit, mais ils ne l’ont pas fait”, a déclaré Buglass. “Nous avons été déçus, mais ce n’était pas la fin du monde car, avec le plus profond respect pour les États-Unis, nous ne nous attendions pas à ce qu’ils gagnent l’événement. Mais si vous regardez l’une des images [from the tournament]… Chaque image que vous verrez des États-Unis, ils sont absolument trempés.”

Les kits de la Coupe du monde 2022 de l’USMNT ont été ridiculisés par les fans et même certains joueurs depuis que des fuites sur la conception sont sorties avant l’annonce officielle en septembre. Football américain/Nike

Le processus de conception commence alors sérieusement environ deux ans avant chaque Coupe du monde, alors que les concepteurs commencent à mettre leurs idées sur papier et se concentrent sur les couleurs plus en détail. Buglass a choisi le thème “couleur massive” pour Nike en Corée du Sud et au Japon – rendant les couleurs de chaque nation aussi fortes que possible – après avoir été inspiré par un dépliant orange fluo qu’il a été remis devant une boîte de nuit à Amsterdam.

“A l’époque, j’étais en train de concevoir et je pensais que ce serait formidable pour l’équipe nationale néerlandaise”, a ajouté Buglass. “Sur le dos de cela, j’ai pensé:” Eh bien, quelles seraient les versions pour tous les différents pays pour lesquels je concevais? “”

Les concepteurs peuvent choisir d’être plus subtils dans la façon dont ils utilisent les couleurs nationales. Selon Rob Warner, qui a travaillé pour Umbro et Puma et qui a conçu le maillot italien vainqueur de la Coupe du monde en 2006, le fait que tant d’équipes nationales jouent dans des couleurs similaires oblige les designers à faire preuve de créativité.

“Tout le monde sait que le Brésil joue en jaune, mais tout le monde ne connaît pas l’importance du canari ou quoi que ce soit”, a déclaré Warner. “Nous avons mis un baobab sur le devant du maillot du Sénégal en 2006 et quand nous l’avons présenté à la fédération, l’entraîneur adjoint… s’est mis à pleurer parce qu’il était si fier que cet arbre soit sur le devant de ce maillot. “

Les conceptions sont convenues en interne, un processus qui dure environ trois mois, avant que les fédérations n’aient leur mot à dire. Buglass a conçu les maillots de Nike pour la Coupe du monde 2002 sans col, mais les responsables du football sud-coréen l’ont convaincu de faire une exception pour eux car ils pensaient que ne pas en avoir porterait malchance. Il s’est rapidement retrouvé à répondre à plusieurs appels de journalistes locaux lorsque les hôtes ont fait une course remarquable vers les demi-finales.

Lors de la Coupe du monde 2002, l’équipe nationale sud-coréenne portait des colliers qui ont été ajoutés tardivement à la conception de son kit, à la demande de la fédération de football du pays. Choi Jae-Ku/AFP via Getty Images

Parfois, les demandes des fédérations peuvent être plus délicates. “Le plus grand va-et-vient dont je me souvienne a probablement été en 2006, en concevant pour la Côte d’Ivoire”, a déclaré Warner. “Leur icône nationale sur le devant de la chemise était un éléphant, et donc pour eux, la longueur de la trompe de l’éléphant était importante pour les hommes en Côte d’Ivoire.”

L’apport des joueurs varie. Le grand portugais Luis Figo était rarement intéressé par le design de la chemise, selon Buglass, mais posait plutôt des questions sur la coupe des chaussettes jusqu’à l’obsession. D’autres joueurs ont besoin d’une approche plus personnalisée – l’attaquant Peter Crouch avait besoin de shorts et de chaussettes spécialement adaptés pour son cadre de 6 pieds 7 pouces lorsque Warner travaillait pour Umbro. La marque a également dû demander une autorisation spéciale à la FIFA pour utiliser des lettres plus petites pour le nom de famille de Shaun Wright-Phillips.

Les règles de la FIFA peuvent limiter la créativité des concepteurs, bien qu’il existe des moyens de tester les limites.

Warner, qui a fondé la Spark Design Academy avec Buglass, a rejoint Puma après avoir créé un maillot sans manches pour la campagne victorieuse de la Coupe d’Afrique des Nations 2002 du Cameroun. La FIFA a interdit le design radical de la Coupe du monde de cet été-là, mais Puma a de nouveau fait la une des journaux deux ans plus tard en créant un maillot tout-en-un pour éviter de tirer sur le maillot. La FIFA a infligé une amende de 200 000 francs suisses à la FA camerounaise et a déduit six points de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde – bien que la sanction ait été révoquée après que Puma et le Cameroun ont intenté une action en justice.

Cette chemise porte en elle un message. Nous ne souhaitons pas être visibles lors d’un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous soutenons l’équipe nationale danoise jusqu’au bout, mais ce n’est pas la même chose que de soutenir le Qatar en tant que pays hôte. pic.twitter.com/7bgMgK7WzS —hummel (@hummel1923) 28 septembre 2022

La FIFA déclare également qu’aucun élément de l’équipement de jeu ne peut être porté si l’instance dirigeante le considère comme “dangereux, offensant ou indécent”, y compris “des slogans, déclarations ou images politiques, religieux ou personnels”. Cela n’a pas empêché les équipes nationales de faire des déclarations fortes.

Hummel a dévoilé une version “atténuée” du maillot du Danemark pour la Coupe du monde de cette année pour protester contre les mauvais traitements infligés par le Qatar aux travailleurs migrants. Pendant ce temps, le maillot domicile de l’Ukraine lors du Championnat d’Europe de l’année dernière comportait une carte de la Crimée, le territoire annexé par la Russie reconnu comme faisant partie de l’Ukraine, ce qui a provoqué la colère des responsables russes.

Fuites, jour de lancement et révoltes de fans ou booms des ventes

Après la finalisation d’un design, une date de lancement est fixée et les designers attendent de voir comment leurs créations seront reçues par le public. Les conceptions de chemises sont régulièrement divulguées à l’avance, bien que cela puisse en fait être bénéfique pour les marques qui cherchent à générer de l’excitation avant un grand dévoilement.

“Cela ajoute probablement au battage médiatique et aux attentes des fans, et ce n’est pas une mauvaise chose”, a déclaré à ESPN l’ancien responsable anonyme de la marque Nike. “Il y a trop de pièces de kit et d’inventaire qui sont remises aux détaillants, qui sont photographiées, pour pouvoir arrêter ces fuites.”

Avec les maillots sortis, les concepteurs doivent courir le gant des médias sociaux – comme le montre la réception moins que reluisante de bon nombre des conceptions de ce tournoi.

“Vous devez être vraiment respectueux de l’histoire et des fans également”, a déclaré Buglass. “Parce que si vous arrivez avec une couleur complètement décalée, tout ce qui va se passer, c’est que les fans vont se révolter.”

Le kit principal du Nigeria pour la Coupe du monde 2018 a été un succès en termes de ventes, même si le Nigeria n’a pas pu sortir de la phase de groupes de ce tournoi. Catherine Ivill/Getty Images

Le succès d’un maillot est souvent lié au succès d’une équipe lors d’un tournoi majeur, mais pas toujours. Lorsqu’une équipe brésilienne fluide dirigée par Pelé a remporté la première Coupe du monde télévisée en couleur en 1970, une génération de fans est tombée amoureuse de l’équipe et de sa bande jaune canari. En revanche, la sortie du Nigéria en phase de groupes en 2018 semblait accessoire après que leur design coloré se soit vendu rapidement après sa sortie.

“Si vous établissez un lien émotionnel avec les fans dans des cas comme celui-ci, ils voudront également porter ce maillot avec fierté”, a déclaré l’ancien responsable de la marque Nike qui a préféré rester anonyme, faisant référence au “racontage d’histoires”. ” derrière cette chemise.

Cependant, les fans se souviennent des moments de gloire de la Coupe du monde et les marques savent jouer sur ce lien avec le passé. Chris Stride, un universitaire de l’Université de Sheffield qui a fait des recherches sur la nostalgie des maillots de football, explique que les marques ont commencé à faire appel aux premiers souvenirs de football des adultes pour vendre leurs produits à une génération plus âgée à partir des années 1990. C’est un cycle qui continue à ce jour.

“La nostalgie des maillots internationaux est plus susceptible de concerner des moments partagés”, a déclaré Stride. “Quand vous avez un tournoi international, votre famille a tendance à regarder, les gens qui ne sont pas dans le football ont tendance à regarder… Il y a une mémoire collective autant qu’individuelle.”