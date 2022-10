Le joueur d’échecs Hans Niemann poursuit pour 100 millions de dollars après avoir été accusé de tricherie | Nouvelles du monde

Le joueur d’échecs adolescent au centre d’un prétendu scandale de tricherie, a lancé une poursuite en diffamation de 100 millions de dollars (89 millions de livres sterling) contre le champion du monde et la plateforme en ligne Chess.com.

Hans Niemann, 19 ans, a été accusé de tricherie généralisée à la suite d’une enquête de Chess.com, qui a jugé qu’il était “probablement” il a triché dans plus de 100 jeux en ligne.

Il est venu après avoir battu le champion du monde de 31 ans Magnus Carlsen – considéré comme le plus grand joueur de tous les temps – envoyant des ondes de choc à travers le monde des échecs.

Chess.com, qui a interdit Niemann, est la plate-forme d’échecs la plus populaire au monde et a utilisé des outils de détection et d’analyse des mouvements d’un joueur par rapport à ceux recommandés par les ordinateurs pour établir son rapport.

L’enquête n’a trouvé aucune preuve de tricherie face à face de Niemann contre Carlsen ou dans tout autre jeu en personne.

Mais cela suggérait une tricherie généralisée en ligne.

Image:

Magnus Carlsen



Le procès, déposé devant un tribunal du Missouri, aux États-Unis, cite également la plate-forme d’échecs en ligne de Carlsen Play Magnus, le dirigeant de Chess.com Danny Rensch et le grand maître américain Hikaru Nakamura comme accusés.

Niemann a affirmé que les accusés étaient “de connivence pour le mettre sur liste noire” du monde des échecs professionnels, et qu’il a été évité par les organisateurs de tournois depuis que le quintuple champion du monde Carlsen l’a publiquement accusé de tricherie.

La défaite surprise de Carlsen face à Niemann et son retrait ultérieur de la Sinquefield Cup à St Louis, Missouri en septembre ont déclenché une vague de commentaires et d’allégations, y compris de Nakamura, selon lesquelles l’Américain avait triché.

Quelques semaines après la Sinquefield Cup, le Norvégien a démissionné après un seul coup contre Niemann dans un tournoi en ligne.

Dans un communiqué publié jeudi, les avocats de Chess.com ont déclaré que les allégations de Niemann n’étaient pas fondées et que la société était attristée par sa décision d’intenter une action en justice.

“Chess.com a hâte de remettre les pendules à l’heure au nom de son équipe et de tous les joueurs d’échecs honnêtes.”

Les représentants de Carlsen et Nakamura n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les célèbres scandales de tricherie qui ont secoué le sport

Niemann avait déjà été banni de Chess.com pour avoir triché en ligne, après avoir admis qu’il n’avait pas joué équitablement dans des jeux non compétitifs sur le site Web dans sa jeunesse, mais a nié tout acte répréhensible lors de la compétition de jeux over-the-board.

Son procès a déclaré que Chess.com “a banni Niemann de son site Web et de tous ses événements futurs, pour donner du crédit aux accusations non fondées et diffamatoires de tricherie de Carlsen”.

“Carlsen, ayant consolidé sa position de “roi des échecs”, pense qu’en matière d’échecs, il peut faire ce qu’il veut et s’en tirer”, a ajouté la plainte.

Le procès a en outre accusé Nakamura, un partenaire de streaming de Chess.com, d’avoir publié “des heures de contenu vidéo amplifiant et tentant de renforcer les fausses allégations de tricherie de Carlsen”.

La Fédération internationale des échecs a annoncé le mois dernier qu’elle ouvrirait une enquête sur les allégations de tricherie.