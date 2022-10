Le joueur d’échecs Hans Niemann a “probablement” triché dans plus de 100 jeux en ligne, selon l’enquête | Nouvelles du monde

Le joueur d’échecs Hans Niemann est “probable” d’avoir triché dans plus de 100 jeux en ligne, selon une enquête.

Le grand maître américain de 19 ans a déjà été accusé de tricherie par champion du monde Magnus Carlsenqui a déclaré qu’il ne jouerait plus jamais contre lui.

Carlsen, 31 ans, a démissionné d’un match en ligne contre Niemann le mois dernier après avoir fait un seul geste.

C’était leur première rencontre depuis que Niemann a mis fin à la séquence de 53 matchs sans défaite du Norvégien lors de la Sinquefield Cup plus tôt en septembre.

Cependant, le rapport de 72 pages de Chess.com a déclaré qu’il y avait un “manque de preuves statistiques concrètes” que Niemann avait triché contre Carlsen ou tout autre jeu “over-the-board” ou en personne.

L’enquête affirme que Niemann “a probablement triché en ligne bien plus que ne le suggèrent ses déclarations publiques”.

Il a été constaté que Niemann avait “probablement reçu une aide illégale dans plus de 100 jeux en ligne” aussi récemment qu’en 2020 – y compris “plusieurs événements de prix en argent”.

Mais Chess.com a reconnu que Niemann a “un record et une augmentation remarquable de la cote et de la force”.

L’adolescent a nié tout acte répréhensible, bien qu’il ait admis avoir triché dans des jeux non compétitifs lorsqu’il était plus jeune.

Image:

Le champion du monde norvégien Magnus Carlsen. Photo : AP



En savoir plus sur Sky News :

Comment une compression des prestations affecterait-elle les gens?

Chess.com, qui a interdit Niemann, est la plate-forme d’échecs la plus populaire au monde et a utilisé des outils de détection et d’analyse des mouvements d’un joueur par rapport à ceux recommandés par les ordinateurs pour établir le rapport.

La plate-forme a déclaré vouloir “clarifier” que la “grande majorité” des jeux n’impliquent “aucune tricherie”, déclarant “nous estimons que moins de 0,14% des joueurs sur Chess.com trichent”.

La Fédération internationale des échecs, l’instance dirigeante du sport, a déclaré qu’elle convoquerait un panel de trois personnes pour examiner les allégations de tricherie.