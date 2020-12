Le dernier sur les effets de la coronavirus épidémie sur le sport dans le monde:

___

Le club de football allemand Wolfsburg dit que l’arrière droit William a été testé positif pour le coronavirus et manquera le match de mercredi contre le Bayern Munich.

Wolfsburg a déclaré que le Brésilien de 25 ans avait commencé à ressentir des symptômes dimanche et avait demandé au club de passer un test. Il est maintenant isolé à domicile et manquera également le match de samedi contre Stuttgart et un match de Coupe d’Allemagne la semaine prochaine contre le club de deuxième division de Sandhausen.

William a joué brièvement en tant que remplaçant lors de la victoire 2-1 de Wolfsburg sur l’Eintracht Francfort vendredi alors que le club se hissait à la quatrième place de la ligue. C’était son premier match depuis la déchirure du ligament croisé antérieur de son genou gauche en février.

Wolfsburg dit que William n’a eu aucun contact étroit avec quiconque au club depuis le début de ses symptômes.

___

Plus de sports AP: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports