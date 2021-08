Le joueur de tennis britannique Evans abandonne son premier match après COVID-19

WASHINGTON : Le joueur de tennis britannique Dan Evans a perdu son premier match en tournée depuis qu’il a été testé positif au COVID-19 le mois dernier et a raté les Jeux olympiques de Tokyo.

Evans, classé 27e et tête de série n ° 6 à l’Open de Citi, a été battu 7-6 (1), 6-0 par Brandon Nakashima lors du tournoi sur terrain dur mercredi.

C’était très étrange de revenir jouer. Probablement une semaine, deux semaines, un peu trop tôt. Mais j’ai décidé de sortir pour m’entraîner et de sortir ici pour m’habituer aux conditions, a déclaré Evans, qui n’avait pas joué depuis une défaite au troisième tour à Wimbledon en juillet.

C’était difficile de savoir ce que je ressentais. Il a été difficile de se remettre en forme. J’avais de très mauvais symptômes, dit-il. J’étais en quelque sorte hors du jeu, je suppose, pendant… 14 à 20 jours. Pas la meilleure chose au monde, mais c’est ce que c’est.

Evans, qui a reçu un laissez-passer au premier tour à Washington, a déclaré qu’il avait reçu un vaccin avant de contracter le virus; il a dit que son deuxième coup avait été retardé parce qu’il était tombé malade.

Nakashima, un Californien qui a eu 20 ans mardi, a remporté 10 de ses 12 derniers matchs, tous sur des courts en dur, y compris des passages en finale à Los Cabos et Atlanta. Cela l’a aidé à grimper à un meilleur classement en carrière de 89e.

La prochaine étape pour Nakashima lors de la préparation de l’US Open sera un affrontement entièrement américain au troisième tour contre Denis Kudla, qui a battu la tête de série n ° 10 Taylor Fritz 6-4, 6-2. Un autre joueur américain a battu une tête de série lorsque Steve Johnson est revenu en tête du n ° 3 Alex de Minaur 6-7 (5), 6-4, 6-2.

Comme Evans, de Minaur a raté les Jeux olympiques après avoir été testé positif pour COVID-19.

Dans un autre match de l’après-midi, John Millman, 11e tête de série, a battu le qualifié Elias Ymer 6-2, 7-6 (8).

Le match le plus attendu de la journée était prévu dans le stade principal la nuit, avec Rafael Nadal, 20 fois champion du Grand Chelem, faisant ses débuts à Washington contre Jack Sock.

Il s’agit de la première compétition de Nadal depuis sa défaite contre Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros le 11 juin.

Nadal s’est ensuite retiré de Wimbledon et des Jeux d’été, affirmant que son corps avait besoin de repos et de détente. Il a révélé cette semaine qu’il avait un pied blessé et qu’il n’avait pas ramassé sa raquette pendant trois semaines.

