Le joueur de tennis australien Owen Davidson, qui a remporté 13 titres du Grand Chelem en double, décède à 79 ans

Le joueur de tennis australien Owen Davidson, qui a remporté 13 titres du Grand Chelem en double, est décédé. Il avait 79 ans.

Le Temple de la renommée du tennis international a annoncé samedi que Davidson est décédé vendredi. Une amie de longue date, Isabel Suliga, a déclaré qu’il était décédé à Conroe, au Texas.

Il a remporté 11 titres majeurs en double mixte et deux en double masculin. Davidson a fait équipe avec Billie Jean King pour remporter huit de ses trophées du Grand Chelem au cours d’une carrière qui s’est étendue du début des années 1960 au milieu des années 1970.

En 1967, Davidson n’est devenu que le troisième joueur de l’histoire du tennis à remporter les quatre titres majeurs en double mixte la même année, dont trois avec King.

« Nos cœurs sont brisés, mais nous trouvons la paix dans la vie de merveilleux souvenirs que nous avons partagés avec notre ami Davo », a déclaré King. dans un tweet.

Connu pour son solide service de gaucher, Davidson a remporté l’Open d’Australie de 1972 avec Ken Rosewall et l’US Open de 1973 avec John Newcombe – lorsqu’ils ont battu Rod Laver et Rosewall.

En simple, il atteint les demi-finales de Wimbledon en 1966 en bouleversant le double champion en titre Roy Emerson. Davidson a également atteint les quarts de finale en simple dans sept autres tournois majeurs – cinq fois aux championnats d’Australie et deux fois aux championnats nationaux américains, un précurseur de l’US Open.

Davidson a disputé le premier match de l’ère ouverte, battant John Clifton au premier tour des championnats britanniques sur terrain dur le 22 avril 1968.

Davidson et King se sont combinés pour remporter quatre titres majeurs à Wimbledon, trois à l’US Open et un à Roland-Garros. Lors de la finale de Wimbledon en 1971, ils ont survécu à Margaret Court et Marty Riessen 3-6, 6-2, 15-13. Il a été intronisé au Temple de la renommée internationale du tennis en 2010.

Davidson est né à Melbourne le 4 octobre 1943. Il a été entraîné par le Hall of Famer Mervyn Rose et a travaillé avec le capitaine de la Coupe Davis Harry Hopman en tant que membre de l’équipe australienne de la Coupe Davis. Davidson a entraîné l’équipe britannique de la Coupe Davis de 1967 à 1970.

Il laisse dans le deuil son fils Cameron et son frère Trevor Davidson.

___

The Associated Press