Le joueur de taekwondo de J&K, le danois Manzoor, cherche un parrainage pour réaliser son rêve olympique

Le danois Manzoor, un jeune athlète de taekwondo originaire du district de Baramulla au Jammu-et-Cachemire, recherche un parrainage pour participer à une épreuve de classement olympique (G2) qui se tiendra à Ramla, en Israël, en août prochain.

L’épreuve de classement olympique (G2) dans laquelle le danois doit figurer aura lieu du 12 au 15 août à Ramla.

Vendredi, le jeune athlète du Jammu-et-Cachemire a posté sur Koo exhortant les dignitaires à l’aider avant le tournoi.

“C’est le danois Manzoor ici du Cachemire, J&K, Inde. Je suis un athlète international de taekwondo, équipe représentée dans une épreuve de classement olympique. Mon inscription a été approuvée pour l’un des événements de classement olympique (G2) qui se tiendra à Ramla, en Israël, du 12 au 15 août 2022, et malheureusement, je n’ai pas encore trouvé de parrainage pour celui-ci. Je demande à @kooenglishsports @virat.kohli @WeAreTeamIndia @kiren.rijiju @Abhinav_A_Bindra @asifkamalfoundation @sanjjanaafoundation de bien vouloir aider et soutenir », a déclaré le danois Manzoor sur l’application Koo.

L’athlète, qui représentera l’équipe indienne dans la catégorie 58 kg, a géré un sponsor qui parrainera Rs 50 000, et maintenant il recherche un autre sponsor pour avoir Rs 1,15 000 qui comprend son voyage, son visa, son hôtel et sa nourriture. , et droit d’entrée.

En 2021, lors d’une compétition de taekwondo au niveau national, le danois avait remporté la médaille d’argent du tournoi du Pendjab.

