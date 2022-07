Le joueur de Saint-Marin de 50 ans est le plus âgé à remporter un match de Coupe Davis

BAKU, Azerbaïdjan (AP) – Domenico Vicini est devenu le joueur le plus âgé à avoir remporté un match de Coupe Davis. Il aura 51 ans en septembre.

Vicini et son partenaire de double Marco de Rossi de Saint-Marin ont battu Martin Muedini et Mario Zili d’Albanie 6-3, 7-6 mercredi dans le Groupe IV.

Le match était le 99e au total de Vicini lors de son 24e tournoi de la Coupe Davis.

La Coupe Davis tweeté: “L’homme de l’histoire Vicini n’est qu’à une apparition de disputer son 100e match nul, un record que personne n’a jamais atteint !” Il peut atteindre ce cap vendredi.

Il y a trois ans, Vicini a établi un record en Coupe Davis en tant que joueur le plus âgé à avoir remporté un match en simple. C’était à l’âge de 47 318 jours.

Vicini a fait ses débuts en Coupe Davis avec Saint-Marin en 1993.

Saint-Marin est l’une des plus anciennes républiques du monde et compte environ 33 000 habitants. Il est enclavé et bordé par l’Italie.

