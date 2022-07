Le joueur de poker Rishi Sunak doit augmenter les enjeux s’il veut devenir Premier ministre

À l’époque où il était à l’école de commerce de la Silicon Valley, Rishi Sunak jouait occasionnellement au poker.

Les enjeux n’étaient pas élevés – lui et ses amis jetteraient environ 20 $ – et le gagnant offrirait à tout le monde une tournée de boissons.

Ces dernières semaines, Rishi Sunak a tout misé pour succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre

Sunak, un abstinent dont la journée commence maintenant par une séance d’entraînement exténuante de 6 heures du matin sur un vélo de fitness Peloton à 1 750 £, n’a jamais été un joueur naturel.

Pourtant, ces dernières semaines, il a tout misé pour succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre.

Avec sa rivale Liz Truss désormais largement pressentie pour gagner, il lui reste un peu plus d’un mois pour renverser la vapeur.

La question est comment ?

Une chose est sûre : continuer à se concentrer sur des mesures « sensées et honnêtes », s’attaquer aux emprunts et à l’inflation sur la promesse d’un retour aux valeurs économiques conservatrices traditionnelles dans un avenir lointain, ne fonctionnera pas.

DES TAXES HISTORIQUEMENT ÉLEVÉES

La majorité des 150 000 membres du Parti conservateur qui décideront du résultat de ce concours sont consternés par les impôts historiquement élevés que Sunak a imposés en tant que chancelier et ne voteront pas pour plus de la même chose.

Son oreille attentive aux hurlements de consternation des électeurs conservateurs traditionnels face à son programme d’impôts élevés, de dépenses élevées et de faible croissance – quelque chose qui domine chaque discussion parmi les militants de base sur l’orientation de ce pays – a été une erreur catastrophique.

Comme Truss l’a si bien démontré, tout ce que son rival doit faire est de promettre le contraire et de garder le débat centré sur cette question.

Pour avoir une chance de gagner, l’ancien chancelier doit maintenant déplacer la bataille du terrain qu’il a déjà perdu (l’économie) vers un territoire qu’il peut encore gagner – à savoir, comment remodeler la Grande-Bretagne pour qu’elle reste l’un des plus grands pays sur Terre. Comme tout politicien qui demande l’honneur de diriger un pays, il a besoin de vendre un rêve.

Sans diminuer la crise du coût de la vie et les difficultés très réelles qu’elle entraîne, il doit soutenir qu’il y a plus dans la vie que l’inflation et les impôts.

Il doit brosser un tableau éblouissant de la Grande-Bretagne en 2025, 2030 et au-delà : une terre d’opportunités pour tous, avec une croissance plus rapide, des salaires plus élevés et moins de formalités administratives et de réglementations exaspérantes – une Grande-Bretagne qui a des services publics dont elle peut être fière et qui attire les les plus brillants et les meilleurs du monde.

Cette vision devrait être celle d’un véritable Royaume-Uni qui continue d’exercer une influence massive sur la scène mondiale, une Grande-Bretagne qui n’est plus déchirée par le nationalisme écossais, gallois et irlandais et divisée par d’âpres guerres culturelles. La Grande-Bretagne de Sunak ne devrait plus aborder le Brexit comme un exercice de limitation des dégâts ou une source de regret légèrement embarrassé, mais comme la brillante opportunité qu’il a toujours été – et reste.

Dans cette bataille pour le plus grand de tous les prix politiques, Sunak a de nombreux avantages.

Il est l’un des politiciens les plus intelligents, capables et travailleurs de ce pays : un boursier Fulbright avec un diplôme de première classe de l’Université d’Oxford.

Il est charismatique, engageant et attirant – et gentil. J’ai passé la plus grande partie de l’année à rechercher sa vie pour une biographie et je n’ai rien trouvé à détester.

Lorsque je travaillais sur ce projet il y a deux ans, il ne semblait pas s’être fait un seul ennemi – tout à fait remarquable pour un politicien qui avait atteint le 11 Downing Street.

Comme tout politicien qui demande l’honneur de diriger un pays, il a besoin de vendre un rêve

Pourtant, maintenant, sa campagne est sur le sol. Son équipe de base d’environ 20 bénévoles – dont la plupart sont très jeunes et travaillent de manière non rémunérée – consacrent des heures insensées dans le but de renverser la vapeur, mais sont de plus en plus démoralisés car ils voient ses espoirs d’atteindre le poste le plus élevé lui échapper.

Certains partisans de haut niveau – tout en soutenant publiquement leur homme – sont tellement déprimés qu’ils essaient en privé de se rapprocher de Truss.

(Un ancien ministre du Cabinet qui était parmi ses premiers partisans s’est récemment rapproché d’un représentant de premier plan de la campagne Truss et a cherché à se positionner pour un emploi sous son poste de premier ministre. C’est de la politique pour vous !)

Tous les “serpents et couteaux” (comme les surnomme un allié de Truss) qui ont contribué à la chute de Johnson et soutenu Sunak simplement parce qu’ils pensaient qu’il était imparable sont maintenant confrontés à l’oubli politique.

FACILE À REFUSER

Si elle gagne, le machiavélique Michael Gove – dont le manteau politique cache toujours un poignard – semble fini.

Finis également Gavin Williamson, l’agent politique rusé qui a joué un rôle clé dans les coulisses des campagnes à la direction des deux derniers Premiers ministres, et le chancelier “temporaire” Nadhim Zahawi.

Quant à l’ancien chancelier lui-même, s’il perd, il peut s’attendre à se voir proposer un poste à la tête du ministère des Communautés et du Logement, ou peut-être de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales – une perspective qu’il trouvera probablement facile à décliner.

La victoire prendra désormais l’équivalent politique d’une opération SAS : un atterrissage en parachute derrière les lignes ennemies dans lequel un petit groupe d’agents hautement qualifiés identifient et ciblent impitoyablement la vulnérabilité de l’ennemi et défient les obstacles écrasants pour changer le cours de l’histoire.

Truss n’a pas encore transmis une vision convaincante du type de Grande-Bretagne qu’elle veut diriger. C’est là que réside la grande opportunité de Sunak.

Il devrait se souvenir des compétences dont il a fait preuve en tant que joueur de poker à l’université – et augmenter considérablement les enjeux.