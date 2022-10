Le joueur de poker Garrett Adelstein accuse Robbi Jade Lew de tricherie

Le joueur de poker professionnel Garrett Adelstein a allégué qu’il avait été “clairement trompé” par le débutant Robbi Jade Lew lors de leur match de table à enjeux élevés au Hustler Casino en Californie. Lew était sous la pompe après que les fans l’aient critiquée pour avoir utilisé un “anneau vibrant” pour tromper Garrett jeudi (29 septembre).

Adelstein a été stupéfait lors d’une main lors de la webdiffusion de jeudi lorsque son push en semi-bluff avec un high huit et un tirage combiné a été suivi par Lew, qui tenait jack-high, pour un pot qui était passé à 269 000 $.

Pendant la diffusion en direct, de nombreux fans ont également affirmé avoir repéré Lew en utilisant un appareil caché qui vibrait pour indiquer qui avait la meilleure main dans ce tour. Lorsque les cartes fermées ont été révélées, le jeu a pris une tournure sérieuse car Adelstein a été déconcerté par la décision de Lew et a verrouillé son regard sur Lew pendant plus d’une minute.

Les téléspectateurs ont déclaré que Lew avait commencé à altérer les bagues de sa main droite, qui contenaient une pierre rouge frappante sur son majeur, à ce moment-là. Une fois les cartes révélées, la bague de Lew n’était plus visible car elle l’a tournée ou l’a glissée quelques secondes plus tard, alors qu’elle plaçait sa main sous la table.

Adelstein avait parié 129 000 $ all-in, avec 53 % de chances de gagner, selon les cotes en direct de l’émission. Après avoir appelé le pari all-in, le prochain jeu de Lew a surpris les diffuseurs et les fans. Elle a retourné ses cartes et a révélé valet haut, ce qui a surpris tout le monde à la table, y compris Adelstein.

La raison de ce scepticisme était que, quelle que soit la main d’Adelstein, la théorie contemporaine du poker suggère que Lew aurait dû se coucher plutôt que d’engager toute sa pile de jetons. Mais son jeu surprenant était un peu trop difficile à croire pour les fans et les experts.

Lew a déclaré plus tard qu’elle n’avait pas triché et qu’elle se souvenait mal de sa carte à trou bas comme d’un trois, en supposant que le tournant lui donnerait une paire de trois. Cependant, il a été découvert plus tard que Lew avait rendu l’argent qu’elle avait gagné à Adelstein, ce qui ne pouvait qu’alimenter les soupçons du joueur de poker.

