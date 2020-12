Manchester City joueurs Gabriel Jésus et Kyle Walker ont été testés positifs pour le coronavirus. L’équipe a déclaré que deux membres du personnel avaient également été testés positifs et que tous les quatre s’auto-isolaient conformément aux protocoles de la Premier League et du gouvernement. Gabriel Jesus a été ralenti par des blessures et n’a inscrit que quatre buts cette saison toutes compétitions confondues. L’attaquant brésilien a marqué 23 buts en 53 matchs la saison dernière. Le défenseur anglais Walker en est à sa quatrième saison avec City.

Le club a déclaré qu’il souhaitait à tous les quatre un prompt rétablissement au cours de la période de Noël avant leur retour au travail, à l’entraînement et à la compétition.