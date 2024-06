Le joueur de Liverpool est devenu très malade, Alan Hansen, expert du match du jour

BBC

L’un des footballeurs les plus célèbres du Royaume-Uni, devenu expert de longue date, est gravement malade et hospitalisé, a annoncé son ancien club.

a publié dimanche un communiqué disant : « Le club est actuellement en contact avec la famille d’Alan pour lui apporter notre soutien dans ces moments difficiles, et nos pensées, nos souhaits et nos espoirs vont à Alan et à toute la famille Hansen. »

Hansen, âgé de 68 ans, a été un joueur clé de l’équipe de Liverpool dans les années 1970 et 1980, remportant huit titres de première division, trois Coupes d’Europe et deux FA Cup. Il a été capitaine de l’équipe pendant quatre ans et s’est présenté 620 fois au total, le plaçant dans le top 10 de tous les joueurs de Liverpool.

Il a également remporté 26 sélections pour son équipe nationale et a joué pour l’Écosse dans l’équipe écossaise dont on se souvient avec tendresse pour la Coupe du monde 1982.

Après sa carrière réussie sur le terrain, il s’est tourné vers le commentaire et est devenu un expert hebdomadaire aux heures de grande écoute de la BBC. Match du jour programme sportif, retour sur le jeu de la journée. Il est apparu dans l’émission de 1992 à 2014.