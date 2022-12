Le joueur de ligne offensive de BYU Veikoso décède dans un accident de construction

HONOLULU (AP) – Le joueur de ligne offensive de l’Université Brigham Young Sione Veikoso a été tué dans un accident de construction dans sa ville natale à Hawaï, ont déclaré des membres de la famille.

Veikoso, 22 ans, est décédé vendredi après l’effondrement d’un mur de soutènement qu’il aidait à réparer pendant les vacances scolaires, a confirmé sa famille. Le service d’incendie d’Honolulu a signalé que trois autres personnes avaient été blessées lorsque la paroi rocheuse de 15 pieds (4,5 mètres) est partiellement tombée derrière une maison à Kailua, à environ 19 kilomètres au nord-est d’Honolulu.

“C’était un gentil géant qui aimait sa famille. Il était fiable et attentionné », a déclaré le cousin de Veikoso, Joshua Kava, dans une déclaration écrite au Honolulu Star-Advertiser.

Le joueur de ligne de 6 pieds 7 pouces (2 mètres) et 305 livres (138 kilogrammes) avait terminé sa première saison à Brigham Young, où il a été transféré après un an à Arizona State, tout en conservant quatre ans d’éligibilité au football.

Les pompiers sont arrivés à la maison juste avant midi vendredi pour trouver le mur effondré et des passants utilisant une petite excavatrice pour enlever les rochers emprisonnant les hommes. Les sauveteurs les ont rappelés en raison de l’instabilité du mur et ont enlevé manuellement des rochers pour libérer deux des hommes en 15 minutes environ. Mais Veikoso était piégé plus profondément. Il a été évacué vers 12h30 et a été déclaré mort sur les lieux à 13h35.

La propriétaire a déclaré aux autorités qu’elle faisait réparer le mur de pierre. Au total, six personnes se trouvaient sur les lieux. Un homme s’est échappé des décombres avant l’arrivée des pompiers mais a refusé de se faire soigner et deux n’ont pas été blessés.

“Repose dans l’amour Sione. Dieu soit avec vous jusqu’à ce que nous nous revoyions, ” BYU football a déclaré dans un tweet.

Après le lycée, Veikoso a passé deux ans en tant que missionnaire pour l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à Manaus, au Brésil, avant de s’inscrire à l’université.

The Associated Press