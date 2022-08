Le joueur de ligne O de St. Charles East Austin Barrett s’engage pour l’Indiana “C’est un match parfait” – Shaw Local

ST. CHARLES – La feuille de route avait été écrite avant lui, mais Austin Barrett prend sa propre route dans son prochain chapitre en tant que joueur de football.

Barrett, un plaqueur offensif senior de St. Charles East et une recrue trois étoiles, s’est engagé verbalement à l’Université de l’Indiana le 29 juillet.

Son frère aîné, Dylan, est un plaqueur de deuxième année au Wisconsin après sa propre carrière réussie au lycée avec les Saints. Voir cette expérience se dérouler quelques années à l’avance a contribué à façonner l’incursion d’Austin dans le paysage des Big Ten.

“Cela a beaucoup aidé dans le processus de recrutement en ce qui concerne la façon de réseauter et de parler aux entraîneurs”, a déclaré Austin Barrett. “Cela m’a donné un bon aperçu de ce qu’est vraiment le football des Big Ten. Je connais le sacrifice, le temps et le travail qui y sont consacrés.

“Je suis prêt à sacrifier et à travailler dur pour une place”, a poursuivi Barrett. “Je pense que c’est un peu négligé en ce qui concerne le fait de jouer et d’aller à l’université… avec mon frère qui joue au football universitaire et moi qui passe par le processus de recrutement en ce moment, je sais exactement ce qui m’attend et cela m’a vraiment aidé à avoir Dylan qui est aussi l’un de mes meilleurs amis.

Barrett, un démarreur universitaire de trois ans, a choisi l’Indiana parmi 18 offres. La liste comprenait l’Illinois, l’Iowa State, le Kansas et le Boston College. Barrett est le 17e prospect classé dans la promotion 2023 de l’Illinois par le site Web de recrutement 247Sports.

« Probablement le [factor for my decision] qui ressortait le plus était [head coach Tom] Allen et le personnel d’entraîneurs », a déclaré Barrett. «Je suis un type de gars axé sur les gens. En ce qui concerne l’IU, il y a [senior assistant AD for football performance] Aaron Wellman et [offensive line coach] Darren Hiller. Ils veulent me développer et ils veulent que je commence le plus tôt possible.

Barrett, actuellement à 6 pieds 6 pouces et 260 livres, projette de rester sur la ligne offensive. Cependant, les discussions initiales ont inclus potentiellement jouer en tant que véritable étudiant de première année en tant que bout serré bloquant.

« Ils sont tous pour moi. Ils sont aux anges pour moi », a déclaré Barrett. “Je veux jouer avec des gars qui veulent rocker avec moi et quand il s’agit d’IU, ils veulent que je sois sur le terrain et ils veulent que j’aie le plus grand impact sur l’équipe. C’est ce que je veux dans un collège et aussi, sans parler de l’éducation phénoménale.

Barrett s’attend à gonfler jusqu’à 300 livres une fois dans le programme de force et de conditionnement des Hoosiers.

“Avec mon cadre, non seulement je peux ajouter beaucoup de poids, mais avec mes éléments intangibles … je peux très bien me plier”, a déclaré Barrett. “Je suis rapide. Tout ce genre de choses, en particulier ma rapidité, est quelque chose que je pense bien porter.

“… Avec moi étant athlétique et le personnel de force dont ils disposent, c’est un match parfait”, a poursuivi Barrett. «Quand ils m’ont proposé, il y a une différence entre un homme de 300 livres et un enfant de 300 livres. Certaines personnes ne comprennent pas cela. je ne pèse pas 300 livres [yet]. Je sais que ce sera. Je veux y arriver de la bonne manière. Je ne vais pas rester assis à manger de la pizza juste pour prendre du poids dont je n’ai pas nécessairement besoin en ce moment.