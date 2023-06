Le joueur de ligne du canton de Lyon, Eddie Tuerk, s’engage dans l’Illinois – Shaw Local

Il y a presque deux ans, Eddie Tuerk a reçu une offre surprenante de Cincinnati.

Le 7 juin 2021, juste après avoir terminé sa première année de lycée à Lyon, Tuerk a décroché sa première offre de l’entraîneur de Cincinnati, Luke Fickell.

L’entraîneur de Lyon, Jon Beutjer, a déclaré que l’offre des Bearcats avait choqué Tuerk tout en turbocompressant son recrutement.

« Je n’oublierai jamais il y a deux ans, lorsque nous étions au camp du North Central College et qu’il y avait plusieurs écoles Big Ten, Pac-12 et SEC là-bas », a déclaré Beutjer. « L’entraîneur de Cincinnati, Luke Fickell, a vu Eddie s’entraîner, courir et bouger. Je n’oublierai jamais quand ils l’ont proposé. Il était tellement excité, presque comme un enfant dans un magasin de jouets ou un magasin de bonbons. C’était comme si c’était hier. Après cela, nous nous sommes assis et avons parlé de lui pour obtenir beaucoup plus d’offres parce qu’il avait Cincinnati.

Après un processus de recrutement sauvage qui a augmenté de plus de 20 offres de chaque conférence Power Five, Tuerk a scellé son avenir en s’engageant dans l’Illinois lundi matin. L’ailier défensif, qui sera senior cet automne, faisait partie d’une série d’engagements mémorables envers l’entraîneur de football d’Illini, Bret Bielema. Tuerk faisait partie des six engagements envers l’Illini lundi.

Le Tuerk de 6 pieds 4 pouces et 255 livres est un engagement majeur pour l’Illini, en partie à cause de la philosophie de Bielema de cibler les enfants de l’État. Une recrue trois étoiles classée 17e meilleure perspective de l’Illinois dans la classe de 2024 par 247Sports, Tuerk a déclaré dimanche au personnel d’Illini ses intentions de s’engager.

« L’un de mes objectifs a été de jouer au football universitaire, en particulier dans le Big Ten », a écrit Tuerk dans son message Twitter. « J’ai eu la chance d’être entouré de gens qui m’ont aidé à atteindre cet objectif. Je tiens à remercier ma mère et mon père de m’avoir guidé tout au long du processus de recrutement et de m’avoir poussé à donner le meilleur de moi-même.

Filip Maciorowski (8) de Glenbard West s’engage avec Eddie Tuerk de Lyons Township lors d’un match à la Glenbard West High School de Glen Ellyn. (Jon Cunningham pour Shaw Local)

Beutjer, un ancien quart-arrière de l’Illinois qui a également fréquenté l’Iowa, a déclaré qu’il n’avait jamais tenté d’influencer Tuerk vers l’Illini ou toute autre école. Tuerk, un joueur de ligne à double sens, a terminé avec 34 plaqués, dont neuf plaqués pour une défaite lors de sa saison junior.

« L’Illinois a fait un très bon travail de recrutement », a déclaré Beutjer. « En général, lors du recrutement [window] s’ouvre et [coaches] peut venir dans les écoles, l’Illinois vient le premier jour. Ils ont développé des relations, non seulement avec LT, mais avec d’autres écoles. Le [Illini] les entraîneurs adjoints ont également fait un excellent travail, tout comme l’entraîneur Bielema. L’un de leurs objectifs est d’amener les enfants de l’Illinois à aller dans l’Illinois, pour les garder dans l’état.

« Eddie a beaucoup de liens avec l’Illinois. Nous voulons le meilleur pour Eddie et sa famille.

Beutjer a déclaré qu’il ne savait pas exactement qui était le dernier joueur de football des Lions à s’être engagé dans l’Illini, mais soupçonne qu’il s’agit du diplômé lyonnais de 2007, Eddie Viliunas. Tuerk est le deuxième joueur lyonnais à s’engager dans un programme Big Ten ce printemps. Danny Pasko s’est engagé au Nebraska en mars.

« C’est vraiment important pour LT, mais je pense aussi que c’est important pour notre programme de football », a déclaré Beutjer. « Beaucoup d’écoles sont venues ici à cause d’Eddie. Il a joué très tôt en première année à l’université, qui a immédiatement obtenu [our kids] exposés à de nombreuses écoles différentes lorsqu’ils sont arrivés à LT. Je suis vraiment content pour Eddie.