Le joueur de ligne des Eagles de Philadelphie Josh Sills a été acquitté des accusations de viol et d’enlèvement

Un jury a acquitté le joueur de ligne des Eagles de Philadelphie Josh Sills du viol et de l’enlèvement d’un ancien camarade de classe du lycée en 2019.

Le verdict est tombé vendredi après que les jurés ont délibéré pendant près de trois heures. M. Sills, 25 ans, n’a montré aucune émotion lors de la lecture du verdict.

Il a ensuite remercié le jury et a déclaré au tribunal: « Je n’ai rien fait de mal. »

L’avocat de la défense de M. Sills a qualifié la victime de « fille qui crie au loup », tandis que le procureur a utilisé les arguments de clôture pour se concentrer sur le « bon sens ».

Le joueur de ligne avait été inculpé de viol au premier degré et d’enlèvement le 1er février 2023 par un grand jury de la Cour des plaidoyers communs du comté de Guernesey qui l’a accusé d’avoir violé une femme et de l’avoir retenue contre son gré dans le comté de l’est de l’Ohio le 5 décembre 2019.

Il aurait forcé une femme à lui faire une fellation pendant « environ 20 minutes », selon un rapport de police obtenu par TMZ plus tôt cette année. Il a également été accusé d’avoir enlevé le pantalon de la femme et de l’avoir pelotée, selon la police.

Le procureur général de l’Ohio, Dave Yost, a publié vendredi une déclaration à la suite du verdict.

« Je crois toujours la victime. Mais en Amérique, les condamnations pénales exigent des preuves hors de tout doute raisonnable », a déclaré Yost. « Le jury ne l’a pas vu, et je les remercie d’avoir fait leur devoir en vertu de la loi. »

L'acte d'accusation a été prononcé plus tôt cette année, deux semaines seulement avant que les Eagles ne se rendent à Glendale, en Arizona, pour affronter les Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl LVII.

Brooke Bing a témoigné devant le tribunal que la victime s’était confiée à elle au sujet du viol présumé.

« Elle a dit que Josh l’avait violée », a-t-elle dit. « Josh Sills ».

« Elle a dit qu’il lui avait forcé la tête sur son pénis », a pleuré Mme Bing à la barre des témoins. «Elle a dit que lorsque je me suis arrêté dans l’allée, il l’a maintenue contre lui, sur son pénis, et elle ne pouvait pas respirer. Elle s’est efforcée de se défendre. Et elle a dit qu’il avait essayé de décompresser son pantalon et de l’agresser sexuellement physiquement, dans l’autre sens par voie vaginale, mais elle s’est échappée. Elle a dit qu’elle avait de la force et qu’elle est sortie du camion.

M. Sills est un joueur de ligne offensive à sa première saison dans la NFL et a rejoint les Eagles en tant qu’agent libre non repêché l’année dernière. Son avenir avec l’équipe n’est pas clair.