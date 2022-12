Le joueur de ligne des Bears de Chicago, Alex Leatherwood, a utilisé cette saison pour “ tout régler et se concentrer uniquement sur moi ” – Shaw Local

LAKE FOREST – Teven Jenkins ne savait pas trop quoi penser d’Alex Leatherwood lorsque les Bears ont réclamé pour la première fois le joueur de ligne offensive au ballottage à la fin août.

Le Leatherwood de 6 pieds 5 pouces et 312 livres était nouveau et il était silencieux. Les Bears ont placé son casier à côté de celui de Jenkins et Jenkins ne savait pas si cet ancien choix de première ronde pourrait être là pour prendre son poste.

“Sur le terrain, c’est un monstre athlétique”, a déclaré Jenkins.

Cela a toujours été apparent. Leatherwood possède les compétences qui ont incité les Raiders de Las Vegas à le sélectionner avec le 17e choix au total lors du repêchage de 2021. Mais il a eu du mal en tant que recrue à la fois au tacle droit et à la garde droite, et lorsque les Raiders ont embauché un nouveau personnel d’entraîneurs, les choses ont rapidement dégénéré.

Les Raiders ont renoncé à Leatherwood à la date limite de 53 joueurs et les Bears l’ont réclamé un jour plus tard. Au cours d’une saison où les Bears testent de jeunes talents prometteurs sur tous les terrains, Leatherwood pourrait être le projet le plus intrigant de tous.

Au moins une partie de la raison est qu’il n’a toujours pas joué pour sa nouvelle équipe. Pour Leatherwood, 23 ans, les trois derniers mois ont été le bouton de réinitialisation ultime de sa jeune carrière. Il a eu la chance de se concentrer sur son métier dans la pratique, sans les projecteurs d’un rôle de départ.

“Cela vous donne l’opportunité de prendre du recul, de respirer profondément, de vous regrouper et de faire de l’essentiel l’essentiel”, a déclaré Leatherwood à Shaw Local. « C’est pourquoi c’est bénéfique. Aucune véritable pression ou anxiété supplémentaire en tant que joueur pour performer.

Avec les choix de première ronde viennent les attentes. Leatherwood a commencé les 17 matchs à Las Vegas l’année dernière, mais il a eu du mal à protéger les passes. Lorsqu’il est arrivé à Halas Hall, les Bears ont juré d’adopter une approche plus méthodique.

“Oubliez le choix de repêchage”, a déclaré le directeur général Ryan Poles quelques jours après avoir revendiqué Leatherwood. “C’est terminé. Commençons donc par le rez-de-chaussée.

C’est exactement ce que les Bears ont fait.

Leatherwood a comparé cette saison à être un étudiant de première année à l’université. Dans une grande puissance du football comme l’Alabama, où Leatherwood a joué, cela signifie généralement monter sur le banc.

“Je pense que vous venez de le construire”, a déclaré l’entraîneur de la ligne offensive des Bears, Chris Morgan. “Que ce soit techniquement, que ce soit la mémoire musculaire, que ce soit la confiance dans le playbook.”

Avec le plaqueur droit partant Riley Reiff (arrière) et le remplaçant Larry Borom (cheville / genou) tous deux blessés la semaine dernière contre les Jets de New York, il pourrait y avoir une opportunité pour Leatherwood de plaquer droit dans les semaines à venir. Reiff est retourné à l’entraînement dans une capacité limitée jeudi, mais Borom est resté sur la touche.

Peu importe si Reiff commence cette semaine contre les Packers de Green Bay, c’est le moment de l’année où les blessures commencent à s’accumuler. Leatherwood a déclaré qu’il était tout à fait prêt à jouer si l’équipe avait besoin de lui lors des cinq derniers matchs.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré cette semaine que Leatherwood avait travaillé à la fois à la garde et au tacle. Leatherwood a déclaré que tout revient à trouver un confort aux deux positions.

“Là où je suis à l’aise, c’est là où je passe le plus de temps”, a déclaré Leatherwood. “Donc, peu importe que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, si je peux me sentir à l’aise à un endroit ou même à deux endroits à la fois, alors c’est ce que j’aime le plus.”

Les Bears n’ont pas eu peur de déplacer leurs jeunes joueurs de ligne. Jenkins en est un parfait exemple. Il a été enterré sur le tableau de profondeur pendant le camp d’entraînement jusqu’à ce que les entraîneurs le déplacent du tacle droit au garde droit.

Jenkins, qui était le 39e choix au repêchage au total dans le même repêchage que Leatherwood, était à l’avant-garde en août à propos de son camp d’entraînement «en montagnes russes». À un moment donné, il a pensé qu’il pourrait être échangé. À certains égards, il peut comprendre l’adversité que Leatherwood a dû affronter à Las Vegas.

“Nous essayons de nous améliorer”, a déclaré Jenkins. «J’ai l’impression que son arrivée m’a finalement amélioré parce qu’il a apporté des connaissances. Je veux dire, il est allé en Alabama, une grande école, une grande université, ils ont une quantité infinie d’informations. Puis il est allé chez les Raiders, ils ont des philosophies différentes. Il apporte donc d’autres idées. Il a aussi joué beaucoup de matchs.

Passer d’un choix de premier tour à un remplaçant en un peu plus d’un an pourrait être une expérience humiliante, mais c’est une expérience que Leatherwood a adoptée.

“Cela m’a donné l’opportunité de tout déconnecter et de me concentrer uniquement sur moi”, a déclaré Leatherwood. « Plus important encore, mes coéquipiers, cette équipe et des choses comme ça. Je veux dire, ouais, je suis là. J’ai été ici. Surtout juste pour avoir un look de scout et des choses comme ça. Mais ces choses, elles comptent aussi.

Rapport de blessure : Le quart-arrière des Bears Justin Fields (épaule) a repris sa pleine participation à l’entraînement jeudi, tout comme le receveur Chase Claypool (genou). Tackle Riley Reiff (arrière) et le demi de coin Kindle Vildor (cheville) étaient des participants limités.

Le tacle Larry Borom (cheville/genou), le safety Jaquan Brisker (commotion cérébrale), le demi de coin Kyler Gordon (commotion cérébrale), le receveur Dante Pettis (maladie) et le quarterback Trevor Siemian (oblique) ne se sont pas entraînés.