Le joueur de ligne D sous-dimensionné de Nazareth Brady Gorman, avec la “ ténacité d’un pit-bull ”, prêt à relever un énorme défi face à la puissante offensive de Peoria – Shaw Local

Lorsque Brady Gorman prend position le long de la ligne défensive de Nazareth, il serait facile de se demander si le n°13 en bleu et blanc joue hors de position.

Ne le sous-estimez pas.

Gorman, un ailier défensif senior de 6 pieds 1 pouce et 170 livres, ne semble peut-être pas à la hauteur. Mais il est l’une des principales raisons pour lesquelles la défense de Nazareth n’a pas accordé plus d’un score en six des 13 matchs de l’équipe avant la finale de classe 5A de samedi contre Peoria à Champaign.

«Vous le regardez, il ressemble à un récepteur de fente ou peut-être à une sécurité ou à un coin. Mais quand il enlève ses coussinets, il est tout en muscle, il est musclé », a déclaré l’entraîneur de Nazareth, Tim Racki. “Il a le cœur d’un lion et la ténacité d’un pit-bull sur le terrain.”

Gorman et la défense de Nazareth ont un sacré défi avec Peoria. Les Lions viennent d’inscrire 76 points sur Morris samedi dernier. Peoria (12-1), derrière le porteur de ballon Malachi Washington et une ligne offensive massive, a dépassé les 60 points à six reprises cette saison. Peu importe Nazareth (9-4), cependant, qui a surmonté un début de saison de 2-4 pour arracher sept victoires consécutives pour arriver ici.

“Nous avons continué à progresser tout au long de la saison”, a déclaré Gorman. « Nous avions évidemment un calendrier chargé. Cela nous a vraiment aidés dans les séries éliminatoires. Nous avons tous gardé la tête haute, continué à travailler et nous nous sommes améliorés.

Gorman a joué à la ligne au collège, mais il a pris un chemin un peu détourné là-bas au niveau universitaire. Il a joué une solide sécurité au début de son année junior, mais n’a pas eu beaucoup de temps de jeu le premier match. Racki a dit qu’ils l’avaient essayé comme secondeur.

Finalement, l’entraîneur de ligne de Gorman a recommandé le déménagement là-bas.

“Il a vu la façon dont j’ai joué à l’entraînement et j’ai bousculé et joué le match”, a déclaré Gorman. “J’étais un peu confus au début, mais j’étais sur le terrain. Je ne peux pas me plaindre.

Il n’y a pas de discussion avec la production de Gorman, plus que de se défendre contre des monteurs de lignes beaucoup plus gros. Il a remporté le sac décisif l’an dernier lors d’une victoire 24-21 contre Notre-Dame, ce qui a déclenché le retour de Nazareth après un départ 0-3 en quarts de finale. Cette saison, Gorman a 69 plaqués, troisième à Nazareth, avec huit plaqués pour perte et cinq sacs.

“J’essaie toujours d’être le gars le plus agressif, surtout avec ma vitesse”, a déclaré Gorman. “Si je sors plus agressif, je me retrouve à gagner la plupart des batailles.”

Brady Gorman de Nazareth frappe Elijah Meier de Sycamore le samedi 18 novembre 2022, lors de la demi-finale de l’État au Sycamore High School. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Gorman est facilement négligé sur la ligne défensive de Nazareth. À l’opposé, le deuxième étudiant Gabe Kaminski, qui compte 64 plaqués et 13 sacs, est l’une des meilleures recrues de l’Illinois dans la promotion 2024 avec des offres de l’Illinois, de l’Iowa, du Tennessee et du Wisconsin.

Racki a déclaré que Kaminski méritait tous ces honneurs, un talent incroyable, mais l’entraîneur de Nazareth ne peut s’empêcher de se voir un peu dans Gorman.

« C’est comme ça que j’étais. J’étais sous-dimensionné en tant que joueur. La taille dans le football est importante, ne vous méprenez pas, mais l’égaliseur est votre cœur et votre ténacité », a déclaré Racki. « Vous êtes renversé, mais vous n’allez nulle part. Brady semble toujours proposer ce gros jeu. Il veut juste jouer au football.

La défense de Nazareth, le génie du coordinateur défensif Jeff Tumpane, a été la constante des Roadrunners toute l’année. Il a blanchi Kankakee 2-0 lors de la semaine 1 et n’a accordé qu’un seul score à chaque match au cours des trois dernières semaines décisives de la saison régulière. La semaine dernière, il a tenu le fort à Sycamore jusqu’à ce que Nazareth puisse marquer au quatrième quart pour une victoire 10-7.

“Ce n’est un secret pour personne que notre défensive a été la seule force stabilisatrice pour nous toute la saison, la phase la plus constante de notre équipe”, a déclaré Racki. «L’attaque et les équipes spéciales, la défense a amené ces phases à leur niveau. Ils ont placé la barre. »

Il faudra un effort considérable pour ralentir Peoria et ramener à la maison le quatrième titre d’État de Nazareth depuis 2014.

Le porteur de ballon Peoria Washington, un senior de 5 pieds 10 pouces et 206 livres, a amassé 3 073 verges et 47 touchés cette saison. Le quart-arrière junior Tino Gist a lancé pour 2 241 verges et neuf touchés. Peoria a quatre joueurs de ligne offensive qui pèsent 300 livres, dont Jaquarius Green, étudiant de première année de 6 pieds 3 pouces et 389 livres.

“Quand vous les regardez sur film, vous pouvez comprendre pourquoi ils marquent autant de points”, a déclaré Racki. «Ils ont une vitesse incroyable, ils sont énormes à l’avant, leur porteur de ballon est explosif et leur quart-arrière sait où mettre le ballon. Ce sont les types d’équipes qui font peur. Ça va être un défi, mais Sycamore l’était aussi. Notre défense s’appuie là-dessus. Écoutez, vous n’allez pas arrêter Peoria. Si vous le faites, tant mieux. Nous devons les ralentir.

Gorman, de même, relève le défi avec brio.

“De toute évidence, ils ont une bonne attaque, mais nous l’examinons comme toutes les deux semaines”, a déclaré Gorman. “Nous devons juste continuer à faire notre truc.”