Le joueur de ligne D des Cardinals JJ Watt dit qu’il joue 4 jours après un rythme cardiaque irrégulier

L’ailier défensif des Cardinals de l’Arizona, JJ Watt, a déclaré que son cœur avait été choqué après avoir souffert de fibrillation auriculaire cette semaine, et qu’il prévoit toujours de jouer dimanche contre les Panthers de la Caroline.

Le triple joueur défensif de l’année de la NFL a tweeté dimanche : “On m’a juste dit que quelqu’un avait divulgué des informations personnelles à mon sujet et cela va être rapporté aujourd’hui. Je suis entré dans A-Fib mercredi, mon cœur a retrouvé le rythme Jeudi et je joue aujourd’hui. C’est tout.

On vient de me dire que quelqu’un a divulgué des informations personnelles à mon sujet et que cela va être signalé aujourd’hui. . C’est ça. —@JJWatt

Les Cardinals ont rapporté que Watt ne s’était pas entraîné mercredi et jeudi et était limité vendredi. Il a été répertorié comme douteux en raison d’une blessure au mollet et d’une maladie.

Watt, 33 ans, est cinq fois All-Pro et l’homme de l’année 2017 de Walter Payton.

La fibrillation auriculaire est définie comme “un rythme cardiaque irrégulier et souvent très rapide qui peut entraîner des caillots sanguins dans le cœur”, selon la clinique Mayo. Cela peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral, d’insuffisance cardiaque et d’autres complications cardiaques s’il n’est pas correctement pris en charge.

Blessure au mollet en début de saison

Watt revient rapidement d’une crise de santé alors que la ligue fait face à des critiques pour le traitement du quart-arrière commotionné des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa au cours de la semaine dernière.

La NFL Players Association a licencié samedi le consultant non affilié en neurotraumatologie qui a autorisé Tagovailoa à jouer après s’être cogné la tête sur le gazon et avoir trébuché en essayant de s’en sortir, a déclaré à l’Associated Press une personne proche de la décision. La personne a confirmé le licenciement sous couvert d’anonymat, car un examen conjoint par la NFL et son syndicat de joueurs du retour rapide de Tagovailoa dans ce match est en cours.

Watt avait raté le premier match de l’année en raison de sa blessure au mollet, mais a disputé les deux derniers matchs. Il a les deux seuls sacs de l’Arizona cette saison.

Watt a 104 sacs au cours de sa carrière dans la NFL.