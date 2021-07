Le joueur de l’académie de l’Ajax Noah Gesser est décédé à l’âge de 16 ans des suites d’un accident de voiture, a annoncé samedi le club.

Gesser était dans la voiture avec son frère, qui est également décédé dans l’incident.

L’Ajax a confirmé que la première équipe garderait une minute de silence avant son match amical de pré-saison avec le RB Leipzig samedi, tandis que Jong Ajax – la deuxième équipe du club – ferait de même avant son match contre le FC Volendham.

« L’Ajax a reçu la terrible nouvelle du décès de Noah Gesser », a déclaré un déclaration lis. « Le jeune joueur de l’académie de 16 ans a été tué dans un accident de voiture avec son frère vendredi soir.

« Noah Gesser est né le 27 février 2005 à IJsselstein. Il joue pour l’Ajax depuis 2018. Le jeune attaquant a rejoint l’Ajax en provenance des Alphense Boys, après avoir déjà joué au football à Almere City et au VVIJ. Cette saison, il devait jouer pour Ajax moins de 17 ans.

« Cet après-midi, lors des matchs d’exhibition de l’Ajax 1 et du Jeune Ajax, une attention particulière sera accordée à cette horrible nouvelle. Il y aura une minute de silence avant le début des matchs et les joueurs de l’Ajax porteront des brassards en deuil du décès de Gesser. Dans De plus, les drapeaux seront mis en berne au complexe sportif de Toekomst.

« L’Ajax est profondément ému par cet événement tragique. Le club souhaite aux proches de Gesser force dans le temps à venir pour faire face à cette perte incommensurable. »