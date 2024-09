Le joueur de la NFL Tyreek Hill n’a pas « immédiatement coopéré » avec les policiers lors d’un contrôle, selon un syndicat de police

Le président du syndicat de police du sud de la Floride a déclaré que le receveur des Dolphins de Miami, Tyreek Hill, avait été menotté et placé face contre terre lors d’un contrôle routier parce qu’il n’était pas « immédiatement coopératif » avec les agents, mais Hill a déclaré qu’il avait été respectueux tout au long de l’interaction.

Steadman Stahl, président de la South Florida Police Benevolent Association, a déclaré que Hill avait été « redirigé » vers le terrain après avoir refusé de s’asseoir alors qu’il avait été brièvement détenu à l’extérieur du stade des Dolphins lors d’un incident qui a conduit l’un des officiers impliqués à être immédiatement placé en congé administratif.

Des fans de passage et certains coéquipiers ont vu Hill menotté avec au moins trois officiers autour de lui après l’arrêt qui est rapidement devenu viral quelques heures seulement avant le début de la saison des Dolphins dimanche.

Hill a déclaré plus tard qu’il s’était senti respectueux et qu’il ne savait pas pourquoi les policiers l’avaient menotté.

« Je n’en ai aucune idée, pour de vrai », a déclaré le receveur dimanche après une victoire de 20 à 17 contre les Jaguars de Jacksonville. « Je n’ai pas été irrespectueux parce que ma mère ne m’a pas élevé de cette façon. Elle n’a pas juré. Elle n’a rien fait de tout ça. Donc comme je l’ai dit, j’essaie toujours de comprendre, mec. »

Steadman Stahl a déclaré que Hill avait été menotté conformément à la politique du service de police.

« À aucun moment il n’a été arrêté », a déclaré Stahl dans le communiqué. « Il a été brièvement détenu pour des raisons de sécurité, après avoir conduit d’une manière qui mettait lui-même et les autres en grand danger.

« Après avoir été arrêté, M. Hill n’a pas immédiatement coopéré avec les agents sur les lieux qui, conformément à la politique et pour leur sécurité immédiate, lui ont passé les menottes. M. Hill, toujours peu coopératif, a refusé de s’asseoir par terre et a donc été redirigé vers le sol. Une fois la situation réglée en quelques minutes, M. Hill a reçu deux contraventions pour infraction au code de la route et a été libre de partir. »

La police de Miami-Dade n’a toujours pas précisé pour quelle infraction Hill a été cité à comparaître – il a déclaré qu’on lui avait dit qu’il avait été arrêté pour excès de vitesse et conduite imprudente – mais elle a confirmé que son coéquipier Calais Campbell, qui a également été brièvement détenu, n’a pas été cité à comparaître. L’agent qui a arrêté Hill a été placé en service administratif, en attendant les conclusions d’une enquête, ce qui est une procédure normale.

Demande de vidéo de l’incident refusée

La directrice de la police de Miami-Dade, Stephanie Daniels, a déclaré lundi au Miami Herald que la décision de mettre l’officier en congé était intervenue après un examen des images de la caméra corporelle de l’incident sur le bord de la route.

VIDÉO : Hill parle de la détention après le match :

« Et si je n’étais pas Tyreek Hill ? » Le receveur des Dolphins de Miami, Tyreek Hill, a déclaré qu’il n’avait « aucune idée » de la raison pour laquelle la police l’a menotté après un contrôle routier à l’extérieur du stade de l’équipe. « J’essaie encore de comprendre. »

Le département de police de Miami-Dade a refusé une demande d’accès aux images de l’Associated Press, invoquant une enquête interne ouverte et en cours.

Daniella Levine Cava, maire du comté de Miami-Dade, a publié une déclaration saluant le lancement immédiat d’une enquête par le département.

« Ces dernières années, notre pays a été confronté à d’importantes discussions sur le recours à la force », a-t-elle déclaré, « et le processus d’examen interne répondra aux questions sur les raisons pour lesquelles les actions troublantes montrées dans les images vidéo publiques ont été prises par l’agent. »

Le coéquipier de Hill, le plaqueur défensif Calais Campbell, a également été brièvement menotté après avoir dit avoir essayé de désamorcer la situation. Campbell a déclaré qu’il se rendait au match lorsqu’il a vu Hill menotté.

« Ils essayaient de le jeter au sol », a déclaré Campbell lundi sur ESPN. « Je les ai vus lui donner des coups de pied et le tirer vers le bas, je veux dire, le tirer vers le bas. [on] les menottes ; les épaules semblaient en désordre. Ils l’ont en quelque sorte fait tomber. J’ai l’impression qu’un officier lui a appuyé sur la tête.

Campbell a déclaré qu’il était sorti de sa voiture, les mains au-dessus de la tête, et s’était approché de la scène, informant les policiers qu’il était un ami de Hill. Il est resté sur les lieux pour « soutenir » Hill après que les policiers lui aient demandé de partir. La police lui a ensuite passé les menottes pour avoir « désobéi à un ordre direct » en se tenant trop près.

Campbell a déclaré que l’ailier rapproché Jonnu Smith et plus tard le receveur Odell Beckham Jr. étaient également là pour soutenir Hill, qui leur a répété : « Ne me quittez pas. »

Hill, 30 ans, qui est noir, a déclaré qu’il se demandait ce qui lui serait arrivé s’il n’avait pas été une star de la NFL. Certains de ses coéquipiers, qui sont également noirs, ont déclaré qu’ils étaient habitués à voir ce genre d’interaction.

L’entraîneur en chef des Dolphins semble avoir retenu ses larmes

« L’usage excessif de la force sur un homme noir n’est pas rare », a déclaré le safety Jevon Holland. « C’est une chose très courante en Amérique. Je pense donc que ce problème doit être abordé à l’échelle nationale. »

L’entraîneur en chef des Dolphins, Mike McDaniel, a déclaré lundi qu’il était bouleversé par la situation. McDaniel a semblé retenir ses larmes en repensant à l’incident.

« C’est probablement plus viscéral parce que, oui, je passe beaucoup de temps à privilégier l’empathie, et quand on sait qu’on ne peut pas vraiment comprendre, c’est l’inconnu qui m’écrase », a déclaré McDaniel. « Je ne peux que prévoir, et donc mes prévisions : et si c’était pire ? »

Le gouverneur Ron DeSantis, s’exprimant lors d’un événement sans rapport avec l’affaire à Miami Lakes, en Floride, lundi, a déclaré qu’il pensait qu’il était « approprié » que l’enquête sur la conduite des officiers soit ouverte.

« J’ai été ravi de voir qu’il a bien joué dans le match et que ce qui s’est passé sur le terrain a été bénéfique pour l’équipe », a déclaré DeSantis. « J’ai confiance dans les agences de tout l’État, elles veulent maintenir les normes les plus élevées de professionnalisme et si pour une raison quelconque cela n’a pas été respecté ici, je sais qu’elles le feront savoir clairement. Mais je laisserai cette enquête se dérouler. »

En mai, le golfeur Scottie Scheffler a été arrêté et incarcéré après avoir été accusé de ne pas avoir suivi les ordres de la police lors d’une enquête sur le décès d’un piéton à l’extérieur du parcours de golf Valhalla à Louisville pendant le championnat PGA. Les charges criminelles contre le champion du Masters ont ensuite été abandonnées.

Ce n’est pas le premier incident hors du terrain impliquant Hill.

Il a été accusé d’avoir frappé sa petite amie à l’université et a été renvoyé de l’équipe de l’Oklahoma State. Il a ensuite plaidé coupable de coups et blessures par strangulation. En 2019, les procureurs de la banlieue de Kansas City ont refusé d’inculper Hill après un incident de violence domestique présumé impliquant sa fiancée et leur enfant de trois ans.

L’intersaison dernière, Hill a fait l’objet d’une enquête de la police de Miami-Dade pour coups et blessures après qu’il a été signalé qu’il s’était disputé avec un employé d’une marina du sud de la Floride, qui s’est apparemment terminée par un coup porté par Hill à l’employé. Hill et l’homme ont ensuite résolu leur différend.