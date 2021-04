LeSean McCoy (25) des Buccaneers exécute le ballon pendant le match de saison régulière entre les Vikings du Minnesota et les Buccaneers de Tampa Bay le 13 décembre 2020 au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride. Cliff Welch | Icon Sportswire | Getty Images

Le demi offensif de la Ligue nationale de football, LeSean McCoy, a admis qu’il n’avait aucune idée de la façon de gérer les finances plus tôt dans sa carrière. McCoy ne savait pas comment gagner de l’argent avec ses gros chèques de paie NFL, et l’épargne n’était pas non plus une option. « Maintenant que je suis dans ma 12e année dans la ligue, en regardant tous les investissements que j’ai faits du bon au mauvais, je pense que j’ai appris », a déclaré McCoy à CNBC. C’est le Mois national de la littératie financière, et McCoy dit qu’il est plus motivé à «générer des finances non seulement pour moi mais aussi pour ma famille». Des mois après avoir obtenu sa deuxième bague du Super Bowl, alors que McCoy figurait sur la liste des Buccaneers de Tampa Bay, le joueur de 32 ans utilise le temps d’arrêt hors saison pour terminer les développements immobiliers. McCoy et son frère LeRon dirigent une société immobilière Vice-capital. Les jours de jeu de McCoy étant presque terminés, il utilise la voie de l’investissement immobilier pour continuer à créer de la richesse après la NFL. « Nous sommes toujours en phase de démarrage, mais c’est l’objectif principal », a déclaré LeSean. Il a ajouté qu’une autre mission est d’aider les joueurs de la NFL à apprendre « comment gagner de l’argent autrement qu’en jouant au football ».

Utilisation des zones d’opportunités

Vice Capital investit dans des propriétés en difficulté dans les communautés à faible revenu, rénovant des bâtiments pour créer de nouvelles unités de logement et des espaces commerciaux. Les frères McCoy utilisent zones d’opportunité pour développer certaines propriétés. Les zones ont été créées dans le cadre de la loi fédérale de 2017 sur les réductions d’impôt et l’emploi et offrent aux développeurs des incitations fiscales pour les gains en capital. Ils sont conçus pour diriger les investissements vers les sections sous-développées des villes et aider à accroître la valeur des quartiers sans déclencher une augmentation du loyer qui chasserait les résidents des communautés reconstruites. Le frère de LeSean lui a parlé des zones en 2017. Mais LeSean a déclaré qu’il était sceptique lorsqu’il a appris que la législation avait été adoptée sous l’administration du président Donald Trump. « A qui est-ce vraiment pour? » demanda-t-il à son frère. Avant qu’elle ne devienne officielle, la législation a été soutenu par les sénateurs américains, y compris le sénateur Cory Booker, (D-NJ) et le sénateur Tim Scott, (R-SC). Après avoir étudié la législation et identifié les exonérations fiscales, LeSean a déterminé qu’il s’agissait d’un «gagnant-gagnant». « Et d’un autre côté, en tant qu’humanitaire, vous êtes en mesure d’affecter certaines communautés qui ont besoin de ce changement », a ajouté LeRon. « Ce sont généralement des quartiers du centre-ville. » L’ancien joueur de la NBA David Robinson utilise également des zones d’opportunités pour le développement. Les frères McCoy ont 60 propriétés, dont certaines fonctionnent sous Vice, y compris des bâtiments en ville natale de Harrisburg, Pennsylvanie et à Philadelphie et où il a joué avec les Eagles pendant six saisons. « Nous voulons construire cet empire dans l’immobilier », a déclaré LeSean.

LeSean McCoy et sa famille (le frère LeRon a raison). Source: EAG Sports Management

Tout sur la confiance

LeRon a joué dans la NFL pour la saison 2005 avec les Cardinals de l’Arizona. LeSean a joué 12 saisons, a été sélectionné pour six Pro Bowls et faisait partie de l’équipe des Chiefs de Kansas City qui a remporté le Super Bowl LIV. LeSean a gagné 63 millions de dollars dans sa carrière, selon Spotrac. LeSean a demandé à son frère d’aider à faire fonctionner Vice, qu’il a lancé en 2018, tout en poursuivant sa carrière dans la NFL. « Le plus dur pour les joueurs est de faire confiance », a déclaré LeSean. «Mon frère est un gars en qui je ne fais pas confiance comme les autres, c’est probablement pourquoi cela fonctionne si bien avec l’immobilier. Il m’apprend constamment. Au cours de Covid-19, LeSean a fait confiance à LeRon pour gérer les pertes accumulées pour l’entreprise, car la construction a été interrompue et les résidents occupant les unités bénéficiaient d’une protection contre les expulsions. LeRon n’a pas divulgué les données financières à CNBC, mais a déclaré que les pertes de Vice étaient inférieures à 2 millions de dollars. « Nous sommes frères, mais il me licencierait », a plaisanté LeRon. « La plus grande perte que je puisse identifier n’est pas l’argent mais l’opportunité. » Avant la pandémie, LeRon a déclaré que Vice Capital était en négociation pour acheter une propriété près de l’Université La Salle dans le quartier de Germantown à Philadelphie. La valeur de la propriété a diminué, mais lorsque Covid-19 a fait grimper les prix de l’immobilier, le propriétaire l’a retirée du marché, puis l’a remise en vente au double du prix précédent, la plaçant hors de la fourchette de Vice. LeRon a déclaré que la pandémie « a mis une pression sur les choses » car les matériaux comme le bois ont grimpé en flèche, augmentant les coûts de construction. « Mais je dirais aussi que cela a rendu le marché des vendeurs plus amplifié », a-t-il ajouté. « Les niveaux d’intérêt sont bon marché et tout le monde veut acheter. » C’est ici que LeSean fait à nouveau confiance à son frère. LeSean est en faveur de la vente de certaines propriétés à des prix élevés dans un marché immobilier brûlant. LeRon est contre l’idée. « Parfois, nous sommes d’accord sur les choses, et parfois non », a ajouté LeSean. « Mais la bonne chose à propos de notre lien est que je peux lui faire confiance pour les affaires. » Cependant, les frères McCoy ne peuvent pas décharger les propriétés de la zone d’opportunité. Les investisseurs obtiennent des allégements fiscaux sur leurs gains en capital s’ils laissent leur argent dans une communauté sélectionnée pendant au moins 10 ans.

LeSean McCoy (25) traverse le terrain pendant le camp d’entraînement des Buccaneers de Tampa Bay le 3 septembre 2020 au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride. Cliff Welch | Icon Sportswire | Getty Images

