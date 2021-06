Le joueur de la NFL Cole Beasley jure de ne pas prendre de jab Covid-19 ou de suivre les règles draconiennes de la ligue, même s’il doit prendre sa retraite

« Je jouerai gratuitement cette année pour vivre ma vie comme je l’ai vécue depuis le premier jour », Beasley a déclaré vendredi sur Twitter. « Si je suis forcé de prendre ma retraite, qu’il en soit ainsi. J’ai apprécié les moments que j’ai eu. Je pourrai vivre librement avec ma femme, mes enfants et ma famille élargie pour toujours.

Message d’intéret public pic.twitter.com/XjQicdvnKm – Cole Beasley (@Bease11) 18 juin 2021

Le message, que Beasley a qualifié de « Message d’intéret public, » est venu après que la NFL a envoyé une note plus tôt cette semaine annonçant que les joueurs qui ne sont pas complètement vaccinés devront être testés quotidiennement pour Covid-19, porter des masques et s’abstenir de quitter l’hôtel de l’équipe ou d’interagir avec quiconque en dehors de l’équipe lors d’un voyage . Il leur sera également interdit de manger avec des coéquipiers, d’utiliser les réseaux sociaux ou de participer à des activités de parrainage. Les contrevenants pour la première fois peuvent être condamnés à une amende de 50 000 $, avec des peines croissantes en cas de récidive.

La NFL et la NFLPA ont convenu de mettre à jour les protocoles COVID-19 pour le camp d’entraînement et la pré-saison 2021, par source. Dans quelle mesure la vie des joueurs vaccinés et non vaccinés sera-t-elle différente ? Extrait du mémo qui vient d’être envoyé aux clubs : pic.twitter.com/8yMPW0JBWZ – Tom Pelissero (@TomPelissero) 16 juin 2021

Les joueurs vaccinés, en revanche, seront testés une fois toutes les deux semaines, ne seront pas tenus de porter des masques et seront autorisés à rendre visite à des amis et des membres de leur famille. Ils pourront également faire des publicités et d’autres activités de parrainage, utiliser les médias sociaux et se déplacer librement lors de voyages d’équipe.

Beasley a déchiré la NFL Players Association jeudi pour avoir accepté les nouvelles règles de Covid. Il a qualifié le syndicat de « blague, » disant qu’il ne représente pas vraiment les joueurs. Vendredi, il a clairement indiqué qu’il ne se conformerait pas au nouveau cadre à deux niveaux de la ligue.

« Je serai dehors à faire ce que je fais » dit le natif du Texas. « Je serai en public. Si vous avez peur de moi, alors restez à l’écart ou faites-vous vacciner… Je peux mourir de Covid, mais je préfère mourir en vivant. Il a ajouté qu’il ne serait pas dissuadé de se réunir avec des membres de sa famille, « indépendamment du protocole ».

Je ne joue plus pour l’argent. Ma famille a été prise en charge. Amende moi si tu veux. Ma façon de vivre et mes valeurs sont plus importantes pour moi qu’un dollar.

L’enjeu pour Beasley est ce qui reste d’un contrat de 29 millions de dollars sur quatre ans qu’il a signé avec les Bills avant la saison 2019. Il devrait gagner jusqu’à 5,84 millions de dollars au cours de la saison à venir et 6,1 millions de dollars en 2022, selon les données contractuelles de Sportrac.com.

Beasley a beaucoup plus à perdre que lorsqu’il est entré dans la ligue en tant qu’agent libre non repêché avec les Cowboys de Dallas en 2012, gagnant 480 500 $ par an. Coté à seulement 5 pieds 8 pouces et 174 livres, il était considéré comme un long-métrage pour prospérer dans une ligue dominée par des joueurs plus gros, plus rapides et plus forts.

Mais Beasley a accumulé plus de 5 000 verges sur réception et 33 touchés en neuf saisons, et il a eu sa meilleure production en 2020, totalisant 967 verges et quatre scores. Loué par le quart-arrière des Bills Josh Allen pour avoir été » dur comme des ongles « il a joué les trois dernières semaines de la saison dernière avec un péroné cassé.

« J’aime mes coéquipiers et j’aime jouer au ballon parce que tout le BS extérieur sort par la fenêtre dans ces moments », Beasley a déclaré dans le post Twitter de vendredi. « Je veux juste gagner le Super Bowl et profiter de ces relations qui seront créées en cours de route. »

Beasley a ajouté que de nombreux autres joueurs de la NFL partagent son point de vue sur le choix du vaccin, mais ils « ne sont pas au bon endroit dans leur carrière pour être aussi francs. J’ai de la peine pour vous et j’espère faire ma part pour bien vous représenter.

