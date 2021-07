Le « joueur de jeu » de Love Island, Jake, veut que Liam trompe Millie pour qu’il puisse gagner le prix de 50 000 £ avec Liberty, selon les fans

Les fans de LIVE Island ont affirmé que Jake encourageait Liam à tromper Millie afin qu’il puisse gagner le prix de 50 000 £ avec Liberty.

Les fans ont été horrifiés lorsque Jake a dit à Liam de retirer la bombe de Casa Amor Lillie pour une conversation – et l’ont appelé un « joueur de jeu ».

Il a dit à Liam : « C’est ce qui se passe lorsque vous apprenez à connaître les gens, il y a d’abord une attirance, « en forme ».

« Mais tu ne lui as pas encore parlé. Donc je pense que tu as d’abord besoin d’une conversation en tête-à-tête avec Lillie.

« Tu vas y aller et tirer Lillie. Tu vas être réel. »

Liam a ensuite passé du temps à discuter seul avec Lillie, lui avouant: « Je te trouve très attirante. »

Maintenant, les téléspectateurs pensent qu’ils ont compris pourquoi Jake insiste tant pour que Liam apprenne à connaître Lillie, bien qu’il ait précédemment admis qu’il « était tombé amoureux » de Millie.

L’un d’eux a déclaré: « Jake sabote donc il gagne le prix en argent. »

Un autre a déclaré: « Jake joue au plus gros jeu de la villa, le serpent encourage les garçons à tricher, il est tellement désespéré pour 50K que ce gars ne veut même pas de LIB, il veut juste le prix en argent. »

Quelqu’un d’autre a dit: « Jake; ‘si je convainc les gars d’un couple fort d’opter pour d’autres oiseaux, cela me fait ressembler à Libb et à un couple plus fort et nous avons de meilleures chances de gagner le prix en argent’ #loveIsland. »

Un autre a affirmé: « Jake est un bon homme serpent. »

Après que Liam et Lillie aient partagé un lit, ils ont eu une conversation amoureuse dans le jardin le lendemain matin.

Plus tard, parlant avec Liam, Lillie dit : « Tu me fais sourire. Je me sens très nerveux avec toi, dans le bon sens.

Il a répondu : « Ma tête est avec Millie. Mais je suis ici, je ne suis pas dans la Villa. Je connais Millie depuis deux semaines et demie et je passe tous les jours avec elle. Où est votre tête ?

Lillie lui a dit : « Toi. Je ne vais même pas le jouer cool !

« Je sais que je suis assez à l’aise ici. Alors je jette tout dans le sac. »

Liam a déclaré : « Je suis très attiré par vous et j’apprécie votre compagnie. Mais alors vous connaissez ma situation.

