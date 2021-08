Le joueur de hockey Sumit réalise le rêve de sa mère en remportant la médaille de bronze aux Jeux olympiques

Sumit, un habitant du village de Kurad dans le district de Sonipat dans l’Haryana, est l’un des 16 joueurs de l’équipe indienne de hockey masculin qui ont marqué l’histoire jeudi en remportant une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. L’équipe indienne a remporté la médaille de bronze en battant l’Allemagne. Il s’agissait de la première médaille de l’équipe aux Jeux olympiques après 41 ans. Sumit, milieu de terrain de l’équipe, avait perdu sa mère il y a 6 mois. Sumit a fait un médaillon en échangeant les boucles d’oreilles de sa mère et a mis la photo de sa mère dans ce médaillon. Aujourd’hui, il a réalisé le rêve de sa mère en remportant la médaille du pays tout en portant ce médaillon.

Sumit a son père, trois frères et une belle-sœur ainsi que trois neveux et nièces dans sa famille. Sumit a commencé à jouer au hockey à l’âge de 7 ans. Toute sa vie, il s’est battu pour jouer et remporter une médaille olympique.

Le père de Sumit, Pratap Singh, travaillait comme ouvrier dans un hôtel de Murthal. Sumit avec ses frères Amit et Jai Singh avait l’habitude d’aider son père à l’hôtel pour réduire la charge de travail. Ses amis croyaient en lui et en sa passion pour le hockey. Avec le soutien de ses amis, il est devenu capable de faire partie de l’équipe indienne qui a battu l’Allemagne lors du match pour la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Le frère aîné de Sumit, Jai Singh, a déclaré : « Notre mère est décédée il y a 6 mois. Elle rêvait que Sumit jouerait aux Jeux olympiques. Aujourd’hui Sumit a réalisé son rêve. Quand il est allé aux Jeux olympiques, il a dit que sa mère était avec lui et que cette fois, l’équipe indienne apportera certainement une médaille. Aujourd’hui, c’est arrivé. »

Son autre frère Amit a déclaré : « Sumit a rendu le pays tout entier fier. Nous lui réserverons un accueil chaleureux lorsqu’il rentrera chez lui. Après 41 ans, l’Inde a remporté le match et a prouvé que c’était le début d’une nouvelle ère.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici