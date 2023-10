NOTTINGHAM, Angleterre — Le joueur de hockey américain Adam Johnson, qui a participé à 13 matchs de la LNH avec les Penguins de Pittsburgh en 2019 et 2020, est décédé après que son cou ait été coupé par une lame de patin lors d’un match en Angleterre samedi, a annoncé son équipe. Il avait 29 ans.

Johnson jouait pour les Panthers de Nottingham lors d’un match de Challenge Cup contre les Steelers de Sheffield lorsqu’il a subi une coupure de patin au cours de la deuxième période du match de la Ligue élite de hockey sur glace à l’Utilita Arena de Sheffield.

“Les Panthers de Nottingham sont vraiment dévastés d’annoncer qu’Adam Johnson est tragiquement décédé à la suite d’un accident anormal lors du match de Sheffield hier soir”, a déclaré l’équipe dimanche.

« Les Panthers aimeraient transmettre nos pensées et nos condoléances à la famille d’Adam, à son partenaire et à tous ses amis en cette période extrêmement difficile. Tout le monde au club, y compris les joueurs, le personnel, la direction et les propriétaires, a le cœur brisé à la nouvelle du décès d’Adam. »

Originaire du Minnesota, Johnson a passé 13 matchs au cours d’une partie des saisons 2018-19 et 2019-20 à jouer pour Pittsburgh dans la LNH avant de passer la saison 2020-21 en Suède avec les Redhawks de Malmö. Il a récolté un but et trois passes pour les Penguins.

«Les Penguins de Pittsburgh se joignent au monde du hockey tout entier pour pleurer la vie d’Adam Johnson, dont la vie a tragiquement pris fin beaucoup trop tôt», ont déclaré les Penguins dimanche dans un communiqué. «Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis d’Adam, ainsi qu’à tous les coéquipiers et entraîneurs passés et présents d’Adam. Adam fera toujours partie de la famille des Penguins.

Johnson a joué au hockey universitaire à Minnesota-Duluth, aidant les Bulldogs à atteindre deux tournois de la NCAA. Il a marqué un but vainqueur en prolongation lors du tournoi 2017, envoyant Minnesota-Duluth aux Frozen Four en battant l’Université de Boston.

Il a également joué pour trois clubs de la Ligue américaine de hockey au cours de sa carrière et en Allemagne avec le Augsburger Panther en 2022-23 avant d’accepter de rejoindre Nottingham pour cette saison.

“Nos pensées vont également aux supporters et au staff des deux clubs, en particulier à ceux qui ont assisté ou suivi le match, qui seront dévastés par la nouvelle d’aujourd’hui”, a ajouté l’équipe.

« Les Panthers aimeraient remercier tous ceux qui se sont précipités pour soutenir Adam hier soir dans les circonstances les plus éprouvantes. Adam, notre numéro 47, était non seulement un joueur de hockey sur glace exceptionnel, mais aussi un formidable coéquipier et une personne incroyable avec toute la vie devant lui. Il va beaucoup manquer au club et ne l’oubliera jamais.”

La ligue a annoncé que les trois matchs prévus dimanche à Belfast, Fife et Guildford avaient été reportés suite au décès de Johnson. Le match de Nottingham prévu mardi a également été reporté.

Ian Laperrière, qui a entraîné Johnson avec les Phantoms de Lehigh Valley dans la AHL, a déclaré que c’était une nouvelle difficile.

“Super enfant (et) coéquipier”, a déclaré Laperrière dans un message texte. « Que de belles choses à dire sur lui. »

La LNH a connu des coupures de patins tout au long de son histoire, notamment le gardien de Buffalo Clint Malarchuk, qui a reçu une lame dans le cou lors d’un match contre St. Louis le 22 mars 1989. Malarchuk a reçu des soins médicaux rapides et a rejoué 10 jours plus tard.

