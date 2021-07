Le joueur de cricket KL Rahul et la rumeur selon la rumeur Athiya Shetty en Angleterre ? Ces photos sont une preuve solide! | Buzz News

New Delhi: les murmures du joueur de cricket indien KL Rahul et de l’actrice de Bollywood Athiya Shetty font le tour depuis un certain temps déjà. Cependant, aucun d’eux n’a jamais parlé de sortir ensemble en public.

Eh bien, on dirait que le duo est inséparable en Angleterre. Récemment, KL Rahul et Athiya Shetty ont publié des photos séparées avec une amie commune Sonali Fabiani sur des histoires Instagram (IG) respectivement. Et ce genre de trahison de leurs vacances secrètes !

KL Rahul est actuellement là-bas avec Team India pour une série de tests de cinq matchs contre l’Angleterre à partir du mois d’août de cette année et semble lui donner de la compagnie n’est autre que la rumeur de la belle Athiya Shetty.

Sonali Fabiani est la fondatrice d’Altry : Gifts That Matter, une ONG.

Athiya a récemment partagé une photo de séance photo de marque avec KL Rahul sur son IG.

On rapporte qu’ils ont été un couple pour la première fois en 2019, alors que les rumeurs étaient en effervescence avec eux qui se fréquentaient. Leurs interactions sur les réseaux sociaux et leur PDA ont souvent fait la une des journaux.

Le nom complet de KL Rahul est Kannur Lokesh Rahul et est originaire de Mangalore, Karnataka. Le gardien-batteur de guichet, âgé de 29 ans, était considéré comme le capitaine des Kings XI Punjab lors de l’IPL 2020.

Athiya Shetty a fait ses débuts à Bollywood avec « Hero » en 2015 face à Sooraj Pancholi. Elle a ensuite figuré dans ‘Mubarakan’, Nawabzaade et a été vue pour la dernière fois dans Motichoor Chaknachoor en face de Nawazuddin Siddiqui.

Elle serait ensuite vue dans le film biographique du footballeur Afshan Ashiq, Hope Solo.