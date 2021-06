Le joueur de cricket Ali laisse ses adversaires hystériques après avoir fracassé un tir massif à travers son PROPRE pare-brise de voiture (VIDEO)

Ali a frappé le coup spectaculaire alors qu’il jouait pour l’équipe du club Illingworth St Mary’s, mais toute joie qu’il s’était rapidement transformée en misère après qu’un fort fracas ait été entendu, la caméra révélant bientôt que sa balle avait cassé un pare-brise de voiture dans un parking à proximité – et son l’angoisse a été aggravée lorsqu’il a réalisé que la voiture était en fait la sienne.

Il a rapidement mis ses mains sur sa tête tandis que plusieurs autres joueurs affichaient leur choc avant que les réactions ne se transforment en éclats de rire sur le pli.

Un tweet du club d’Illingworth montrant le tir – ainsi que la fenêtre détruite sur la Vauxhall Zafira d’Ali – est depuis devenu viral, gagnant 3 000 retweets et près de 12 000 likes.

« Quand le ballon se dirigeait vers ma voiture, (j’ai dit) oh non, non, non – qu’est-ce qui se passe? » Ali a déclaré plus tard à ITV News.

« Je joue pour ce club depuis longtemps mais je n’ai jamais amené ma voiture dans le parking, elle est toujours garée à l’extérieur », il a dit.

Cependant, le président du club, Jeremy Rhodes, est venu à la rescousse et a promis de payer pour tout dommage causé par Ali à sa voiture, qu’il utilise comme méthode d’emploi en tant que chauffeur de taxi.

« C’était tout à fait approprié: il marque beaucoup de points pour nous et met beaucoup d’efforts », Rhodes a dit plus tard.

« J’ai fait ça dans un jeu« , a déclaré un fan de cricket en réponse aux images. « Non seulement cela, c’était la voiture d’un pote et il m’a emmené au match. Étonnamment, j’ai toujours eu un ascenseur pour rentrer chez moi – mais c’était un peu plus venteux sur le chemin du retour. »

« Si vous allez (frapper) un six, assurez-vous que c’est dans votre propre voiture, » a ajouté un autre, tandis qu’un troisième a plaisanté en disant que c’était un « erreur de débutant » et qu’il aurait dû se garer avec son pare-brise face au terrain.

Mais peut-être le meilleur commentaire attribué à un spectateur anonyme du match qui aurait crié : « Asif, est-ce qu’on peut avoir tes clés pour qu’on puisse ouvrir ta voiture et récupérer la balle ?«