Le joueur brésilien Dani Alves arrêté en Espagne pour agression sexuelle présumée

BARCELONE, Espagne – Le footballeur brésilien Dani Alves a été arrêté vendredi après avoir été accusé d’avoir agressé sexuellement une femme en Espagne.

L’acte présumé a eu lieu le 31 décembre dans une boîte de nuit à Barcelone, a déclaré la police à l’Associated Press.

Alves a été placé en garde à vue après avoir répondu à une convocation de la police. Il comparaîtra devant un juge, qui décidera des charges. Les procureurs de l’État ont demandé qu’il soit emprisonné sans caution, a indiqué le bureau des procureurs.

Une accusation d’agression sexuelle en Espagne peut signifier n’importe quoi, du tâtonnement sexuel non sollicité et non désiré au viol. La police a déclaré qu’elle ne pouvait donner aucun détail sur l’affaire.

Le joueur a nié les allégations la semaine dernière dans une vidéo qu’il a envoyée à la chaîne de télévision espagnole Antena 3. Tout en reconnaissant qu’il avait été au club, il a déclaré qu’il ne connaissait pas la femme et que “je n’ai jamais envahi l’espace personnel de qui que ce soit”.

Alves, 39 ans, est l’un des joueurs les plus titrés du football, remportant des titres majeurs avec plusieurs clubs d’élite, dont Barcelone, la Juventus et le Paris Saint-Germain, au cours de sa longue carrière. Il joue actuellement pour le club mexicain Pumas.

Le défenseur a joué un rôle clé dans les années dorées de Barcelone en jouant entre 2008 et 2016 sur le flanc droit de l’équipe derrière Lionel Messi. Il a remporté trois fois la Ligue des champions avec le club catalan, qu’il a brièvement réintégré la saison dernière.

Reportage de l’Associated Press.

