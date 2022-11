Le joueur australien de la NBL Isaac Humphries annonce qu’il est gay

MELBOURNE, Australie (AP) – Le centre de départ de Melbourne United, Isaac Humphries, a annoncé qu’il était gay et a déclaré qu’il espérait que sa décision de devenir publique donnerait confiance à d’autres athlètes professionnels pour faire de même.

Humphries, un ancien joueur universitaire américain du Kentucky, est devenu le premier joueur ouvertement gay de la National Basketball League australienne lorsqu’il a fait son annonce à ses coéquipiers mercredi. Il a posté la vidéo sur Twitter.

Humphries, 24 ans, est le deuxième athlète actif dans l’une des meilleures ligues sportives d’Australie à annoncer publiquement qu’il est gay, après le footballeur de la A-League Josh Cavallo.

“Je pense qu’il est définitivement temps de changer et de montrer à la prochaine génération qu’ils peuvent être tout ce qu’ils veulent tout en restant fidèles à eux-mêmes”, a déclaré Humphries. “Je veux démontrer que vous pouvez être un athlète professionnel, vous pouvez être tout ce que vous voulez et être toujours gay.”

Humphries a déclaré à ses coéquipiers qu’il avait traversé des “périodes extrêmement sombres” et qu’il avait caché sa sexualité à ses proches et même à lui-même.

“C’est une vérité sur moi-même que j’ai longtemps voulu nier, mais maintenant je me sens à l’aise pour tout vous dire. Cette vérité, c’est que je suis gay », a déclaré Humphries. “J’ai traversé des moments extrêmement sombres au cours de ce voyage, mais j’ai traversé tellement de croissance et je suis maintenant heureux de qui je suis.”

Humphries, qui a joué pour le Kentucky de 2015 à 2017, est l’un des rares hommes à annoncer publiquement qu’il est gay alors qu’il joue dans l’une des meilleures ligues de basket-ball au monde. Le vétéran de la NBA Jason Collins a été le premier en 2013.

Le directeur général de Melbourne United, Nick Truelson, a déclaré que l’organisation était fière de Humphries.

“Aujourd’hui est une étape incroyable dans le parcours d’Isaac, et nous, en tant que club, le soutenons de tout cœur”, a déclaré Truelson. « Non seulement en tant que membre de notre club, mais en tant que personne. C’est une occasion capitale pour lui personnellement, mais aussi pour le sport masculin à l’échelle mondiale.”

Pride in Sport, un groupe qui soutient les organisations sportives et les clubs australiens dans tous les aspects de l’inclusion LGBTQ, a félicité Humphries pour “avoir relevé ses défis en continuant à jouer au jeu sans être lui-même, mais aussi le soulagement et la joie qu’il ressent pour le faire. et être capable d’être un modèle pour les jeunes athlètes.

« Sa bravoure doit être félicitée », a déclaré le directeur du programme national du groupe, Beau Newell.

