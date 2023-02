Le joueur amputé nominé aux côtés de Mbappé

“Mon but préféré est celui de Dimitri Payet, puis de Kylian Mbappe, puis de Francisco Gonzalez Metilli.” Marcin Oleksy donne son verdict sur les meilleurs buts parmi les nominations pour le prix Puskas 2022, le prix de la FIFA pour le meilleur but marqué par n’importe qui, n’importe où au cours de l’année.

Mais il ne se contente pas de donner son avis avec des amis dans un bar ou sur les réseaux sociaux comme les innombrables fans qui ont voté pour le vainqueur ; Oleksy évalue la compétition comme un pair contre des stars telles que Mbappe du Paris Saint-Germain, Richarlison de Tottenham Hotspur et Alessia Russo de Manchester United après être devenu le premier footballeur amputé à être sélectionné pour le prix. Et, pour lui, Mbappe a peut-être réussi un tour du chapeau lors d’une finale de Coupe du monde, mais son but désigné est éclipsé par celui d’un autre Français.

“C’est la décision qu’il a prise de marquer depuis cette zone du terrain, la force du tir et la technique”, a-t-il déclaré à ESPN, dans une interview réalisée via un traducteur, à propos de la frappe à longue portée somptueusement fléchée de Payet pour Marseille. “Vous devez être vraiment bon techniquement pour marquer ce but si précisément depuis cette zone.”

Ces mêmes mots pourraient également être utilisés pour décrire l’objectif qui a valu à Oleksy sa propre place parmi une si illustre compagnie. Le joueur de 36 ans a obtenu le feu vert pour son superbe coup de pied aérien pour Warta Poznan en novembre contre Stal Rzeszow, qu’il a marqué en plantant une de ses béquilles dos au but et en pivotant dans les airs pour se connecter avec une volée haute qui n’a laissé aucune chance au gardien.

“Quand j’ai vu comment le ballon était joué vers moi, à la hauteur où il était, j’ai pensé” cela pourrait être quelque chose de beau “”, dit-il à propos du but, marqué quelques semaines seulement après avoir joué cinq matchs pour la Pologne au WAFF Amputee Football Coupe du monde en Turquie. “Alors je l’ai juste frappé. Je le suivais des yeux, et quand je l’ai vu dans le filet, c’était comme de la magie.

“Pendant l’entraînement, nous n’essayons pas vraiment de faire ce genre de tirs. Mais quand j’ai commencé à jouer au football pour amputés, j’ai toujours voulu faire quelque chose de spécial.”

Marcin Oleksy a aidé la Pologne à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde WAFF 2022. Fédération européenne de football pour amputés

Il ne fallut pas longtemps avant que le but ne soit vu par beaucoup d’autres qui ont convenu à quel point c’était spécial. Cela a ouvert les yeux des gens sur le football pour amputés – le jeu à sept dans lequel les concurrents ont une différence de membre et les voltigeurs jouent avec des béquilles d’avant-bras – en tant que sport capable d’offrir des moments de grande habileté et d’athlétisme, s’ils étaient en effet conscients de du tout. Moins de 24 heures après que la botte droite d’Oleksy ait tiré le ballon dans le coin inférieur, il était officiellement devenu viral non seulement en Pologne, mais dans le monde entier.

“Je l’ai découvert le lendemain, parce que les grandes chaînes de télévision et les médias sportifs ont commencé à le montrer”, dit-il. “J’ai su alors que ça allait être quelque chose de grand en Pologne, mais pas dans le monde entier.”

Oleksy a à peine eu le temps de se remettre de son bref contact avec la renommée mondiale avant qu’une deuxième vague plus importante ne le frappe. En janvier, son but a été considéré par la FIFA comme l’un des 11 meilleurs marqués à travers le monde en 2022, et il a bénéficié d’un soutien de haut niveau faisant campagne pour des votes en son nom.

“C’était une sensation bizarre au début”, dit-il. “Je n’y croyais pas du tout, que c’était moi qui avais été nominé. Mais après j’ai commencé à traiter l’information, je m’y suis habitué. En ce moment, ça me rend heureux. Ça me fait plaisir de penser que ça est venu vers moi.

Il ajoute: “[Poland and Barcelona striker Robert Lewandowski] a partagé l’objectif sur ses réseaux sociaux, ainsi que les informations sur la nomination et le vote. J’espère que Lewy a voté pour moi aussi !”

Oleksy, qui vit dans la petite ville de Lugi entre les villes de Poznan et Wroclaw et non loin de sa ville natale de Nowa Sol, avait auparavant été gardien de but avant de subir la blessure qui a conduit à l’amputation de sa jambe gauche sous le genou. Il avait son travail de jour en tant que travailleur de la construction et a joué entre les postes pour les clubs des ligues inférieures de Pologne, profitant de ses meilleures années au quatrième rang Korona Kozuchow. “Quand je jouais au niveau régional, surtout en salle, j’étais toujours le meilleur”, dit-il. “J’ai dû jouer 20 tournois et j’ai toujours été élu meilleur gardien.”

Mais tout a changé un jour en 2010, qui a commencé comme un samedi normal au travail. En attendant qu’une machine couvre un trou dans la route, Oleksy a entendu un grand bruit et, avant qu’il ne s’en rende compte, il était allongé sur le sol.

“J’ai regardé autour de moi et j’ai vu une voiture qui s’était écrasée et mon oncle courir partout”, dit-il. “Et j’ai baissé les yeux et j’ai vu mes jambes et je savais en quelque sorte ce qui s’était passé. La seule chose que j’avais à l’esprit était que je devais rester en vie, vous savez; ‘Je ne peux pas mourir.’ Je ne pensais qu’à ça.

“J’étais encore conscient quand l’ambulance est arrivée. J’ai perdu connaissance sur le chemin de l’hôpital. Là, je me souviens de l’appareil à rayons X et de l’énorme douleur que je pouvais ressentir. Au début, je ne ressentais pas du tout la douleur, probablement à cause de l’adrénaline. Et puis je me suis réveillé en chirurgie, et après trois heures je me suis réveillé à nouveau après l’opération. J’ai levé les yeux et j’ai vu que ma jambe gauche avait été amputée, mais j’étais content d’être en vie, c’était le la seule chose à laquelle j’ai vu penser. Je n’étais pas vraiment conscient de ce qui s’était passé, vous savez ?

“Ma famille était déjà là, donc je n’ai pas eu le temps de m’en occuper. Je ne voulais pas que ma famille se sente triste en me voyant. Alors j’ai déjà commencé à faire des blagues sur ma jambe. J’ai essayé de rester positif pendant ma famille.”

Avec sa compagne enceinte de leur premier enfant et face à sa nouvelle vie d’amputé, le sport n’aurait pas pu être plus éloigné de l’esprit d’Oleksy. Cela a pris neuf ans, et le désir de taper dans un ballon avec son fils, Tomasz, qui a inauguré un nouveau chapitre de sa vie sportive.

Marcin Oleksy n’a commencé le sport du football amputé qu’en 2019. JAKUB PIASECKI / CYFRASPORT

“J’ai toujours rêvé que quand j’aurais un fils, j’aimerais jouer au football avec lui”, dit-il. “Alors, quand j’ai eu une prothèse de sport, je l’ai emmené sur le terrain de football et nous avons commencé à jouer, et j’avais envie d’y retourner.

“J’ai commencé à entraîner des gardiens de but pour les enfants. Puis j’ai découvert une opportunité de jouer au football amputé pour Warta Poznan. Après la première séance d’entraînement, j’ai su que je voulais rester et rejouer au football.”

Personne n’aurait pu prédire lors de cette première séance d’entraînement que cela conduirait à la nomination d’Oleksy pour un prix qui a été remporté dans le passé par des stars telles que Cristiano Ronaldo, Neymar, Mohamed Salah et Son Heung-Min, le gagnant de cette année étant a annoncé lors du gala The Best FIFA Awards le 27 février. Mais il est heureux de représenter un sport qu’il ne pratique que depuis quelques années sur la scène mondiale.

“C’est vraiment gratifiant d’être nominé pour ce sport”, dit-il. “Je suis heureux que les fans voient que les gars qui ont des béquilles jouent au football et qu’ils font des choses incroyables. Et aussi, sur la base des commentaires que je peux lire sous la vidéo, la plupart des fans disent ‘wow , c’est incroyable,’ ‘c’est incroyable.'”

Sans surprise, Oleksy considère son but contre Stal Rzeszow comme le meilleur qu’il ait jamais marqué, mais il pense que ce n’est peut-être pas le meilleur qu’il marquera jamais.

“Il va y en avoir un autre, plus beau”, dit-il. “Ça arrive.”