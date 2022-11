Le Joliet Junior College accueillera des séminaires gratuits d’enquête sur la cruauté envers les animaux – Shaw Local

Le Joliet Junior College organisera des séminaires gratuits d’enquête sur la cruauté envers les animaux pour le public et les forces de l’ordre.

Les sessions auront lieu les mardi, mercredi et jeudi au Joliet Junior College, 1215 Houbolt Road. Les séances de chaque jour commencent à 8h et se terminent à 16h30

Il n’est pas nécessaire d’assister à l’intégralité de l’événement. Les personnes intéressées peuvent assister aux sessions qui couvrent des sujets spécifiques, tels que la thésaurisation des animaux, les usines à chiots et les enquêtes open source.

Les gens peuvent s’inscrire ou demander des informations supplémentaires en contactant le bureau du procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, par téléphone au 815-727-8453 ou par courrier électronique à heather.miller@willcountyillinois.com.

Les agents des forces de l’ordre peuvent s’inscrire aux séminaires sur tri-river.orgle site Web de la région de formation de la police de Tri-River.

Glasgow invite le public à assister aux séminaires gratuits s’il est intéressé.

Dans un communiqué, Glasgow a déclaré que les séminaires sont destinés à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les enquêtes sur la cruauté envers les animaux, tels que les bénévoles des organisations de secours locales ou les agents des forces de l’ordre.

«Lutter contre la maltraitance des animaux conduit souvent à découvrir des situations de maltraitance ou de négligence d’individus à la maison. De plus, des études montrent que les personnes qui maltraitent des animaux dans leur enfance sont plus susceptibles de maltraiter d’autres êtres humains à l’âge adulte. La protection des animaux nous aide tous », a déclaré Glasgow.

Glasgow parraine les séminaires avec l’American Society for the Presentation of Cruelty to Animals et la Tri-River Police Training Region.

Les séminaires de trois jours sont organisés en collaboration avec la League of Extraordinary Canines & Friends, qui a été créée par Glasgow en tant qu’initiative à l’échelle du comté.

Dans le cadre de cette initiative, le bureau du procureur de l’État, les forces de l’ordre, les gouvernements locaux et les organisations de protection et de sauvetage des animaux travaillent ensemble pour lutter contre la cruauté et la maltraitance envers les animaux.