Le surnom de Joliet “City of Champions” est dû, au moins en partie, à sa grande histoire de groupe dans les écoles de Joliet et avec le Joliet American Legion Band.

Le Joliet American Legion Band a de nouveau montré son statut de champion le 28 août en remportant le National Concert Band Contest 2022 de l’American Legion dans le Wisconsin.

Cette dernière victoire était la 39e du groupe depuis qu’il a commencé à concourir en 1946, a déclaré Mike Fiske de Joliet, directeur musical. C’est une douce victoire pour le groupe car il a triomphé d’un “merveilleux groupe” de Tonawanda, New York, un “formidable adversaire”, a déclaré Fiske.

“Ils ont commencé à gagner beaucoup dans les années 1980”, a déclaré Fiske. “Et ils ont été un groupe très fort depuis lors.”

Fiske est un nouveau venu dans le Joliet American Legion Band, mais il n’est pas un nouveau venu dans les groupes. Il a joué dans le groupe de la Joliet East High School puis a enseigné l’éducation musicale pendant 39 ans, d’abord à la Morris Community High School, puis à la Joliet Central High School, d’où il a pris sa retraite en 2016.

Fiske a rejoint l’American Legion Band en 2019 et a assumé la direction en février.

“Cela a été très amusant pour moi de pouvoir m’asseoir devant le groupe”, a déclaré Fiske. « C’est un merveilleux groupe de personnes. J’aime ce qu’ils représentent. Ils sont axés sur le service, ils honorent les anciens combattants et ils ont une belle histoire. Cela a été une merveilleuse opportunité.

Fiske a déclaré que toute mention du Joliet American Legion Band doit inclure la mention de l’ancien directeur musical Tom Drake.

“Tom a commencé à jouer de la clarinette dans le groupe et a dirigé le groupe pendant plus de 50 ans”, a déclaré Fiske.

Drake a déclaré dans un article du Herald-News de 2014 que le concept de création du Joliet American Legion Band est né pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque deux hommes de Joliet, Archie McAllister Jr. et Bill Austin, ont servi ensemble sur une petite île du Pacifique Sud.

Leur objectif était – après la guerre – de former un groupe de musiciens de Joliet, dirigé par Archie McAllister Sr., le père de McAllister et directeur du Joliet Township High School Band, a déclaré Drake dans l’histoire.

Lorsque le senior McAllister est décédé avant la création du groupe, le junior McAllister l’a fondé en mémoire de son père et en a été le premier directeur, a déclaré Drake dans l’histoire.

Mais le groupe voulait également poursuivre la tradition compétitive du Joliet High School Band. Ainsi, lorsque les membres ont participé à leur premier concours d’État de la Légion américaine en 1946, ils “ont enfilé leurs uniformes de service”, a déclaré Drake dans l’histoire.

McAllister a été directeur du groupe jusqu’en 1963, démissionnant pour cause de maladie, a déclaré Drake. Drake, le chef d’orchestre adjoint depuis 1956, a pris la place de McAllister. Drake a déclaré dans l’histoire que le Joliet American Legion Band avait trois composantes : concert, marche et symphonique.

“Aucun autre groupe au monde ne fait les trois dans la mesure où nous le faisons”, a déclaré Drake dans l’histoire.

Selon le site Web du Joliet American Legion Band, le «son unique» du groupe provient de la «tradition précise et disciplinée» de John Philip Sousa, compositeur et chef d’orchestre de marches militaires.

C’est cette discipline de style militaire qui distingue le Joliet American Legion Band des autres groupes communautaires, a déclaré Fiske. Une fanfare militaire donne des concerts, mais elle se produit également dans des défilés, des cérémonies et, essentiellement, chaque fois que la communauté le demande, a déclaré Fiske.

Selon son site Web, le Joliet American Legion Band s’est également produit devant sept présidents américains, sept gouverneurs de l’Illinois, de nombreux responsables gouvernementaux et dignitaires, et au sommet de Pikes Peak dans le Colorado.

Le groupe joue des marches patriotiques, des airs de spectacle, des sélections classiques, des transcriptions de groupe et des pièces contemporaines. Il donne également un concert de Noël annuel au Rialto Square Theatre de Joliet, où le « prix » du billet est un don d’aliments non périssables pour les garde-manger locaux.

Toute personne âgée de 18 ans et plus peut s’inscrire. Un membre, Ed Periu, a joué avec le groupe pendant plus de 50 ans, a déclaré Fiske. Le trompettiste Don Witt a joué presque aussi longtemps.

“Nous avons des gens qui ont entre 60 et 70 ans et nous avons des gens qui sortent tout juste de l’université”, a déclaré Drake. « Nous avons même eu des joueurs du secondaire qui ont joué avec nous. C’est une variété d’âges.

American Legion Post 1080 parraine le groupe, a-t-il déclaré.

Pour information, visitez jolietlegionband.org.