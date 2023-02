Le Joker : l’incroyable histoire du célèbre super-vilain

Qui dit Batman, dit Joker. Ce personnage à la fois drôle et terrifiant, a traversé les époques et est presque plus populaire que le Chevalier Noir tant son charisme et sa folie le rendent morbidement attirant. Aujourd’hui, nous vous proposons d’en apprendre plus sur ce célèbre super-vilain devenu le plus grand adversaire de l’homme chauve-souris.

Sa biographie

Il apparaît pour la première fois en 1939 dans Detective Comics. À cette époque, ce personnage n’a pas encore de nom. Il sera baptisé le Joker seulement un an plus tard, mais ses origines ne sont pas encore abordées par les créateurs du Chevalier noir. Cependant, lorsque que de nouveaux auteurs ont pris la suite, certains se sont attelés à donner plus de profondeur au personnage.

L’œuvre explorant le plus en profondeur le Prince du crime de Gotham est Batman : The Killing Joke d’Alan Moore. Dans ce tirage unique, le Joker est un humoriste raté qui se retrouve à devoir commettre des crimes pour nourrir ses proches. Il finit de basculer dans la folie au moment de sa mort.

Une histoire de vilain

Le Joker est surnommé le Prince du crime de Gotham et est le pire ennemi de Batman car ils sont diamétralement opposés. Batman est sombre et amène l’ordre, le Joker est haut en couleur et sème le chaos. Le Joker ne s’entoure pas vraiment, il utilise plutôt d’autres personnes pour arriver à ses fins. Il n’hésite pas à se débarrasser de ces personnes, que ce soit ses hommes de main ou d’autres vilains du même univers comme l’Épouvantail.

Cependant, les choses changent en 1992 avec la série animée Batman qui crée le personnage d’Harley Quinn. Il s’agit d’une psychiatre de l’asile d’Arkham que le Joker parvient à séduire et qui n’aura de cesse de le faire évader. Si Harley est amoureuse, le Joker lui, ne voit en elle qu’une manière de semer encore plus de chaos.

Un personnage culte

Le personnage du Joker a acquis un statut culte au cours des années, d’abord avec l’interprétation de Jack Nicholson, puis avec Mark Hamill dans la série animée et les jeux développés par Rocksteady.

Pourtant, aujourd’hui, la plupart des gens citeront l’interprétation d’Heath Ledger qui a donné un nouveau sens au personnage dans le film de Christopher Nolan. Néanmoins, peu importe l’époque ou le média, on retrouve des caractéristiques similaires. Le rire, les cheveux verts, le manteau violet, le maquillage et des crimes qui montrent souvent son aspect clownesque.

Tous ces éléments définissent le personnage et le rendent reconnaissable entre mille. Pas besoin de le voir, il suffit d’entendre son rire glaçant pour savoir que quelque chose se trame, ce qui le rend culte et intemporel.

Le Joker dans les jeux vidéo

Le Joker est également un personnage de jeu vidéo et, comme évoqué précédemment, son interprétation dans la trilogie Arkham Asylum de Rocksteady par Mark Hamill en a fait un personnage inspirant. Au travers de ces jeux, le Joker est machiavélique, drôle, effrayant, parfois touchant.

Pourtant, le clown gangster n’est pas seulement apparu dans les jeux Arkham, puisque l’on trouve déjà dans Batman : Return of The Joker, sorti en 1992. Toutefois, le jeu ayant le plus mis en avant son génie fou est celui où il est le moins présent. Dans Injustice, le Joker meurt dès le début mais c’est un sacrifice volontaire qui lui permet de créer le chaos ultime.

Pourquoi un tel succès ?

Le Joker était déjà populaire dans les années 1990 grâce à l’adaptation de Tim Burton. Cependant, c’est à partir de 2008 avec le Dark Knight de Nolan que le personnage est entré dans la pop-culture. Le Joker d’Heath Ledger offrait un personnage instable, imprévisible et mystérieux, car il arrivait à surprendre tout le monde, même en annonçant son plan dès le début.

De plus, le parti pris réaliste de Christopher Nolan a fait que ce Joker devait porter des vêtements que n’importe qui pourrait acheter. Le costume est donc facile à reproduire, comme celui d’Harley Quinn telle qu’interprété par Margot Robbie. Le fait qu’il suffise d’un costume, d’un manteau, de se teindre les cheveux en vert et de mettre un peu de maquillage, rend le personnage particulièrement populaire lors des fêtes d’Halloween.

Conclusion

Au final, le Joker est un personnage que beaucoup essayent de définir, mais qui est meilleur lorsqu’il est la personnification du chaos. Si on aime tant ce personnage, c’est pour ce côté imprévisible et pour les acteurs de talent qui ont su embrasser cette folie avec leurs interprétations du Prince du crime de Gotham.