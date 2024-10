Le Joker de Heath Ledger était basé sur un tableau de Francis Bacon, dit Christopher Nolan | François Bacon

Le portrait du Joker par Heath Ledger était basé sur l’un des triptyques de Francis Bacon, a révélé le réalisateur oscarisé Christopher Nolan avant une nouvelle exposition du travail de Bacon.

Nolan est l’une des nombreuses personnalités créatives de premier plan qui ont parlé de l’influence de Bacon sur leur vie et leur pratique pour marquer l’ouverture jeudi de l’exposition de la National Portrait Gallery, Francis Bacon : Human Presence.

« Quand j’étais adolescent, lors d’une excursion à la Tate Britain, j’ai repéré une affiche pour une rétrospective de Bacon, qui présentait un visage d’un de ses triptyques », a déclaré le réalisateur.

«Les traits pâles et striés m’ont saisi et ne m’ont jamais lâché, ornant divers murs de différents appartements jusqu’à ce que ce soit un désastre. Des années plus tard, j’ai montré l’image à Heath Ledger alors qu’il se préparait à jouer le Joker dans The Dark Knight, et il a immédiatement été attiré par son humanité torturée et torturante. Cela a influencé la composition du personnage de la manière la plus tactile qui soit.

Nolan, connu pour ses superproductions hollywoodiennes aux intrigues complexes, telles que la trilogie Memento, Interstellar, Tenet et Dark Knight, a déclaré que voir un Bacon « en chair et en os », c’était comprendre comment le médium informe le message.

« C’est peut-être pour cela que je considère Bacon comme cinématographique : les distorsions de la matière et du temps évoluent à partir de l’huile et de la toile elles-mêmes », a-t-il déclaré. « Célèbre opposé aux croquis et à l’illustration, c’est comme si Bacon voulait que la peinture elle-même ait le flou productif d’une esquisse, pour contourner le littéral et nous connecter aux possibilités émotionnelles intégrées dans la peinture.

«Son travail m’inspire à bien des égards, notamment en me rappelant que se contenter d’illustrer un récit, c’est passer à côté du pouvoir que peuvent procurer les gestes inconscients et la création d’images intuitives.»

L’exposition retrace la carrière de Bacon sur plus de 50 ans, explorant l’engagement de l’artiste dans le portrait à partir de la fin des années 1940. Outre les autoportraits de Bacon, il comprend des portraits de modèles tels que Lucian Freud, Isabel Rawsthorne et ses amants Peter Lacy et George Dyer.

Les portraits seront exposés aux côtés de photographies rarement vues et de portraits de Bacon de la collection du NPG, capturés par des photographes tels que Cecil Beaton, Arnold Newman et Bill Brandt.

D’autres personnalités qui ont rendu hommage à Bacon et à son travail sont la designer Bella Freud, le peintre Nathaniel Mary Quinn et John Maybury, qui a réalisé le biopic de Bacon, Love is the Devil.

Freud, la fille du peintre Lucien – qui était l’un des amis les plus proches de Bacon – se souvient avoir vu pour la première fois le travail de Bacon à l’âge de 11 ans lors d’une visite à la Tate avec son beau-père.

« Il m’a soudainement mis la main sur les yeux et m’a dit : ‘Tu ne dois pas voir ça, c’est immoral’. Nous étions devant le triptyque de Trois études de personnages au pied d’une crucifixion… Depuis, j’aime son travail.

Freud a déclaré qu’elle avait rencontré Bacon à plusieurs reprises avec son père et qu’elle se souvenait de « sa conversation brillamment irrévérencieuse, choquante, merveilleusement drôle.

«Quand j’avais 14 ans, j’étais trop timide pour prononcer un mot et je buvais tout en silence. J’ai toujours regardé son travail pour ressentir un sentiment d’enthousiasme. J’avais l’habitude d’apporter un de ses catalogues à mon atelier de peinture local pour leur faire mélanger de bonnes oranges et violettes lorsque je cherchais des couleurs pour des projets de décoration d’intérieur.

Quinn, connu pour ses portraits composites de style collage présentant des visages défigurés, a déclaré qu’en voyant une exposition de peintures de Bacon en 2022, il avait fondu en larmes.

Il a ajouté : « Les énigmes qui tourmentaient ma pratique en studio ont soudainement succombé à des solutions d’une clarté remarquable. Depuis lors, la permanence de cette expérience transcendante demeure, comme si Francis Bacon et moi étions en quelque sorte liés.

Et John Maybury se souvient avoir été un étudiant en art « vivant dans un squat » à South Kensington à la fin des années 1970 et avoir vu Bacon « se précipiter ou sortir du restaurant de Dino ».

« Il faisait partie de mon panthéon « Comment être un pouf », aux côtés d’Andy Warhol et de William Burroughs. Il y avait si peu de modèles », a déclaré Maybury.

« Bacon vivait la vie – audacieux comme le laiton, le bâton de poêle et la teinture pour chaussures. Pour moi, c’était un fait qu’il exprimait dans la peinture tout le lexique du pouvoir queer exclu… sans le savoir, il était un professeur extraordinaire dont l’impact résonne encore aujourd’hui.