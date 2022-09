Le jogger tué a été rappelé comme “lumière vive” avec “la joie de vivre”

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Penchée vers la caméra, les deux paumes sur le menton sous un sourire radieux, Eliza Fletcher invite les élèves de l’école épiscopale St. Mary à se joindre à elle pour chanter « This Little Light of Mine ».

« Ma petite lumière, je vais la laisser briller », chante-t-elle d’une voix douce et aiguë.

À la fin de la chanson, Fletcher laisse à ses élèves un message d’adieu : « Vous me manquez, les filles. Tu dois laisser la lumière briller chez toi, et je te verrai plus tard !

Pour ceux qui ne connaissaient pas Fletcher, qui, selon la police, a été tué après avoir été kidnappé lors d’une course avant l’aube vendredi, la vidéo offre un aperçu de qui elle était.

Pour ceux qui l’ont connue et aimée, le clip de près de 2 minutes offre un nouveau rappel de la lumière qu’elle apportait régulièrement aux autres, même avec une simple chanson publiée sur Internet.

Le meurtre insensé de l’épouse, mère de deux enfants et enseignante de maternelle de 34 ans a choqué la communauté de Memphis et a conduit à un flot de soutien pour elle et sa famille. La police a rapidement identifié un suspect et a fouillé plusieurs endroits avant de retrouver son corps. Une église a organisé une veillée pour prier pour son retour en toute sécurité. Un grand groupe de coureurs a prévu de terminer la course sur laquelle elle se trouvait lorsqu’elle a été enlevée vers 4 heures du matin près de l’Université de Memphis.

Un juge a révoqué la caution d’un homme accusé de l’enlèvement et du meurtre de Fletcher mercredi. Cleotha Henderson, également connue sous le nom de Cleotha Abston, a été arrêtée samedi après que la police a détecté son ADN sur une paire de sandales trouvée près de l’endroit où Fletcher a été vu pour la dernière fois, selon un affidavit d’arrestation.

Le défenseur public représentant Henderson, 38 ans, n’a pas commenté publiquement les détails des accusations. Henderson a déjà purgé 20 ans de prison pour un enlèvement qu’il a commis à l’âge de 16 ans.

L’affaire sera suivie de près par les proches de Fletcher ainsi que par de nombreuses personnes qui n’ont entendu parler d’elle qu’après son assassinat.

Diplômé de la très respectée Hutchison School de Memphis, Fletcher a ensuite obtenu un baccalauréat en sciences de l’exercice et du sport de Baylor en 2010, selon un tweet de l’université.

Fletcher a ensuite obtenu un poste d’enseignante à St. Mary’s, une autre école privée de Memphis, qui a publié une déclaration la qualifiant de “lumière brillante dans notre communauté”.

“Liza a incarné la chanson que nous chantons chaque semaine dans la chapelle de la petite enfance, ‘Cette petite lumière qui est la mienne, je vais la laisser briller'”, indique le communiqué.

La déclaration poursuit en citant un livre lu à l’école, “Le garçon, la taupe, le renard et le cheval” de Charlie Mackesy : “”Nous ne savons pas pour demain”, a déclaré le cheval, “tout ce dont nous avons besoin pour savoir, c’est que nous nous aimons »,

Samedi, alors que la recherche de Fletcher s’intensifiait et se répandait dans plusieurs parties de Memphis, la deuxième église presbytérienne a tenu une veillée avec des prières pour son retour en toute sécurité.

Le pasteur principal de l’église, George Robertson, a déclaré à The Commercial Appeal que Fletcher et son mari Ritchie “sont tous deux très actifs et de grands leaders dans notre congrégation”.

“Elle et son mari ne sont que des inspirations dans le sens de leur joie de vivre et de leur amour de la course et de l’athlétisme”, a déclaré Robertson.

La famille de Fletcher a demandé la confidentialité pendant son deuil, bien qu’elle ait publié deux déclarations depuis sa disparition.

« Nous avons le cœur brisé et dévasté par cette perte insensée. Liza était une telle joie pour tant de personnes », a déclaré un communiqué publié mercredi.

Vendredi, une semaine après la disparition de Fletcher, un groupe prévoit de lui rendre hommage avec une course matinale. L’événement « Finissons la course de Liza » devrait attirer des centaines de coureurs à Memphis, et les publications sur les réseaux sociaux indiquent que des coureurs d’autres villes envisagent de se joindre à eux.

La course a été créée “pour honorer Liza et faire face à nos propres sentiments”, a déclaré un article Facebook sur l’événement.

Les organisateurs ont souligné que la course de 8,2 milles (13,2 kilomètres) n’était pas une collecte de fonds, mais ils ont demandé aux participants de porter des couleurs vives et de porter une lumière vive avec eux.

Adrian Sainz, Associated Press