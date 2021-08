Le jockey Michael Pitt, 19 ans, retrouvé pendu au lave-auto d’une station-service, selon une enquête alors que des amis rendent hommage à un « jeune fou »

On se souvient aujourd’hui d’un JOCKEY retrouvé pendu dans un lave-auto comme d’un « garçon fou » qui avait un « avenir radieux ».

Michael Pitt, 19 ans, a connu du succès dans le monde des courses de chevaux après avoir participé à au moins 26 réunions depuis qu’il a obtenu sa licence de jockey amateur.

Michael Pitt, 19 ans, réussissait dans le monde des courses de chevaux Crédit : Racingfotos.com

Son corps a été retrouvé dans une station-service Co-op à Hungerford, Berkshire Crédit: Hyde News & Pictures

Son corps a été retrouvé dans une station-service Co-op à Hungerford, Berkshire, juste après 7 heures du matin le 5 juillet.

Une enquête préliminaire a été informée aujourd’hui qu’un employé du garage arrivant pour travailler à la station-service a trouvé le corps de Michael dans le lave-auto.

Un pathologiste qui a effectué un examen post mortem sur le corps du jockey a conclu que la cause du décès était la pendaison.

Michael, le fils du meilleur entraîneur de chevaux de course Tim Pitt, venait d’obtenir sa licence d’amateur pour monter des sauts et travaillait pour le prestigieux chantier Warren Greatrex à Lambourn, Berkshire en tant que garçon d’écurie.

L’adolescent avait terminé sa dernière course sur un cheval nommé Moonlighting en novembre, terminant septième à Southwell, après avoir monté 26 fois sur le Flat depuis l’obtention de sa licence en 2019.

Le coroner adjoint de Berkshire, Ian Wade QC, a déclaré: « La découverte a été faite par Daniel Way qui travaillait à la coopérative. À son arrivée au travail à 7 heures du matin, il a découvert le corps d’un jeune homme dans le parvis de la zone de lavage à jet de la station-service. .

Le pathologiste Dr Fawaz Musa a effectué une autopsie et a confirmé que la cause du décès était la pendaison.

S’adressant aux médias sociaux, Denis Coakley Racing a déclaré : « Nous sommes tous absolument dévastés par la nouvelle de la mort soudaine et tragique de Michael Pitt. Michael était non seulement un ami proche de la famille depuis toujours, mais il est également devenu notre tout premier apprenti jockey.

« Il avait commencé à monter à cheval pour nous à Keeper’s Stables pendant ses vacances scolaires, puis il est venu travailler à temps plein en juin 2018. Ce fut un plaisir absolu de voir Michael grandir en tant que personne et cavalier pendant son temps avec nous.

« Michael a toujours été un garçon très heureux et aimait les blagues, il travaillait vraiment très dur et cherchait toujours à s’améliorer.

« Il était extrêmement populaire dans la cour, auprès de tous les propriétaires et dans le village de West Ilsley aussi. Michael était un garçon avec un très bel avenir devant lui. »

Michael avait travaillé pour Warren Greatrex en tant que garçon d’écurie avant sa mort et M. Greatrex a déclaré aux médias locaux: « C’était un garçon formidable et un très bon jeune cavalier. Il était aimé de tout le monde et cela nous a tous durement touchés.

« C’était un garçon d’écurie pour nous qui venions d’obtenir sa licence amateur, il a très bien roulé et a travaillé dur aussi.

« Il était avec nous depuis environ un an. Il s’intégrait très bien et était un gars vraiment effronté. Il avait toujours le sourire aux lèvres et était très populaire parmi le personnel. »

Le coroner adjoint, M. Wade, a conclu aujourd’hui : « Il s’agit de la mort non naturelle d’un jeune homme de 19 ans.

« Cela nécessite des rapports de toxicologie, des dossiers du médecin généraliste et un rapport du service d’ambulance qui a participé, ainsi qu’un rapport de la police de Thames Valley et une déclaration du témoin oculaire M. Way. »