Le jockey Josh Moore fermement sur la voie de la récupération après la chute de Haydock | Nouvelles de la course

L’entraîneur Gary Moore rapporte que son fils Josh a fait des progrès significatifs alors qu’il continue de se remettre des blessures subies lors d’une chute à Haydock en avril.

Moore a eu des côtes cassées, une jambe cassée, un poumon perforé et des dommages au bas du dos lorsqu’il s’est séparé de Gleno à la sixième clôture dans une poursuite d’anciens combattants dans le Merseyside.

Comme si ces blessures ne suffisaient pas, des complications dues à une infection pulmonaire l’ont obligé à passer plusieurs semaines en soins intensifs.

Près de trois mois après la chute initiale, le joueur de 30 ans reste à l’hôpital, mais Moore senior pense qu’il est enfin sur la bonne voie pour se rétablir.

“Ce n’est pas une personne normale, n’est-ce pas? Il voulait aller mieux aussi vite qu’il le pouvait et sortir (de l’hôpital). En plus d’être soigné, il est là depuis 12 semaines maintenant, ce qui est long pour n’importe qui », a déclaré le gestionnaire des écuries Cisswood.

“Il s’est beaucoup amélioré. Il marche et parle et il a même fait mes déclarations pour moi dimanche matin, ce qui m’a juste étonné et prouve qu’il n’a pas de lésions cérébrales – il est revenu à la normale.

“Les progrès ont été lents et ce seront des progrès lents, mais c’est le progrès, qui est le principal.”

Bien qu’il ne sache toujours pas quand son fils rentrera à la maison, Moore est simplement soulagé que le pire semble être derrière lui.

Il a ajouté: “C’est quelque chose que nous ne savons pas vraiment. S’il arrivait en taxi demain matin, cela ne me surprendrait pas! Il a déjà fait certaines choses qu’il n’aurait pas dû faire à l’hôpital.

“Quand il sortira de l’hôpital, je ne sais pas vraiment, mais le plus tôt sera le mieux.”