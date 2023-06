Le Jockey Club pourrait faire pression pour une action civile contre les manifestants du Derby

Le Jockey Club a chargé ses avocats d’envisager des poursuites civiles contre les membres d’Animal Rising qui ont tenté de perturber le déroulement du Derby à Epsom samedi.

Dimanche soir, la police a inculpé un militant qui a couru sur la piste peu après le départ de la course. Ben Newman, 32 ans, de Hackney, dans l’est de Londres, a été accusé de nuisance publique.

Trente autres personnes arrêtées samedi par la police de Surrey ont été libérées sous caution dans l’attente d’une enquête plus approfondie, mais une injonction obtenue par le Jockey Club, propriétaire d’Epsom, devant la Haute Cour le mois dernier lui permet de lancer une demande immédiate de dommages et intérêts. Cela pourrait également inclure une réclamation contre Dan Kidby, fondateur du groupe de défense des droits des animaux et le seul individu nommé dans l’injonction, pour les coûts importants du processus de demande.

« Nous avons toujours été très clairs sur le fait qu’ayant obtenu l’injonction du tribunal de grande instance, nous n’hésiterions pas à l’appliquer si Animal Rising ou quiconque enfreignait l’ordonnance du tribunal », a déclaré dimanche un porte-parole du Jockey Club. « Suite à leurs actions imprudentes et illégales, nous avons contacté nos avocats au sujet des prochaines étapes de ce processus. »

Il est également apparu dimanche qu’un certain nombre d’individus avaient été interpellés au préalable avec du matériel de « verrouillage », pour entraver leur évacuation s’ils accédaient à la piste. Certains étaient également en possession de téléphones portables.

S’exprimant sur Racing TV, Nevin Truesdale, le directeur général du Jockey Club, s’est dit « vraiment fier » de l’action coordonnée avec la police de Surrey qui avait permis à la course de se dérouler comme prévu samedi.

Blazer Deux

Truesdale a déclaré: «Nous ne devrions pas sous-estimer l’impact d’une police très forte basée sur le renseignement. Une proportion importante [of the arrests] a eu lieu hier matin.

«Deux maisons ont été perquisitionnées tôt samedi, ces personnes ayant été suivies chez elles depuis Epsom ayant fait leur reconnaissance vendredi soir. Ensuite, d’autres véhicules ont été arrêtés sur le chemin d’Epsom, et la grande chose là-bas, à part l’élimination des individus, a été la suppression des infrastructures. Les dispositifs de verrouillage, les téléphones portables, la confiscation de ceux-ci, je suppose, ont probablement également contribué à saboter l’opération.