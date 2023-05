Le Jockey Club a accordé une injonction à la Haute Cour contre les manifestants d’Animal Rising avant le Derby d’Epsom | Nouvelles de la course

Le Jockey Club a obtenu une injonction de la Haute Cour contre les manifestants d’Animal Rising qui prévoient de perturber le Derby de Betfred à Epsom le week-end prochain.

La demande a été déposée par le Jockey Club, propriétaire d’Epsom Downs aux côtés de nombreuses autres pistes de haut niveau, car il estimait que l’organisation avait indiqué « explicitement » qu’elle avait l’intention de violer la sécurité de l’hippodrome de Surrey pour organiser une manifestation perturbatrice.

La nouvelle de leurs plans est venue après la perturbation du Grand National à Aintree en avril, lorsque la course a été retardée d’un peu plus de 10 minutes après que des manifestants se sont rendus sur la piste et ont dû être expulsés par la police.

Des policiers répondent aux militants d’Animal Rising qui tentent d’envahir l’hippodrome avant le Randox Grand National à Ascot





Les responsables du Jockey Club craignaient que la manifestation d’Epsom ne mette en danger les participants, les amateurs de course et les chevaux – bien qu’ils déclarent ne pas rejeter le droit de manifester pacifiquement et ont offert à Animal Rising une zone près de l’entrée de l’hippodrome spécifiquement à cette fin le jour du Derby, 3 juin.

L’injonction accordée par le juge de la Haute Cour, Sir Anthony Mann, interdit aux individus d’entrer sur l’hippodrome et d’accomplir d’autres actes avec l’intention et/ou l’effet de perturber les courses.

Ces actes incluent le fait de faire entrer intentionnellement des objets dans l’hippodrome, d’entrer dans l’anneau de parade, d’entrer et/ou de rester sur le parcours des chevaux vers l’anneau de parade et vers l’hippodrome sans autorisation, et de mettre intentionnellement en danger toute personne à l’hippodrome d’Epsom Downs pendant les deux- jour Derby Festival.

Les personnes agissant en violation de l’ordonnance du tribunal pourraient faire l’objet de poursuites pour outrage au tribunal, pouvant entraîner une amende et/ou une peine d’emprisonnement.

Le directeur général du Jockey Club, Nevin Truesdale, a déclaré: « Notre priorité numéro un sera toujours de veiller à ce que la sécurité de tous nos participants et spectateurs équins et humains, des officiels et de nos propres employés ne soit pas compromise.

« Animal Rising a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il avait l’intention d’enfreindre la loi et de perturber le Derby Festival, ce qui ne nous a laissé d’autre choix que de demander cette injonction, après avoir consulté un certain nombre de parties prenantes, dont la police de Surrey.

Des manifestants sur la piste d’Ayr avant le Scottish Grand National





« Nous ne tolérerons jamais une répétition de la perturbation illégale que nous avons vue à Aintree le jour du Grand National et nous nous félicitons de la décision de la Haute Cour d’aujourd’hui, qui nous offre une couche de sécurité supplémentaire pour lutter contre la menace d’un comportement aussi dangereux et imprudent.

« Nous pensons que tout le monde devrait avoir le droit de manifester pacifiquement et avons offert à Animal Rising une zone près de l’entrée de l’hippodrome d’Epsom Downs pour exprimer son point de vue dans le respect de la loi.

« Cependant, toute personne qui tente de perturber la course ou de compromettre la sécurité des chevaux ou des humains sera traitée avec fermeté par nos équipes de sécurité et la police.

« En tant que tel, j’exhorte maintenant Animal Rising à abandonner tout projet de violation de la sécurité au Derby Festival et à respecter le droit légitime des milliers de personnes qui nous rejoindront à Epsom Downs et des millions de personnes qui regardent à la maison et dans le monde pour profiter le sport qu’ils aiment sans interruption. »