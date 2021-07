Le jockey blessé Oliver Stammers se remet de la chute de Chester | Nouvelles de course

L’apprenti jockey Oliver Stammers se remet de sa mauvaise chute à Chester.

Stammers chevauchait Sir Min pour Ian Williams dans le Deepbridge Estate Planning Service Nursery Handicap vendredi soir lorsque sa monture a coupé les talons au premier virage et est tombée.

La course a été retardée de 45 minutes alors qu’il était soigné sur le parcours, et l’ambulance aérienne l’a ensuite transporté pour une évaluation plus approfondie à l’hôpital Aintree de Fazakerley.

Dans une mise à jour positive dimanche, le jeune coureur a déclaré dans un tweet : « Accablé par tous les vœux de bonheur, je ne pourrai jamais assez vous remercier !

« C’est tellement frustrant d’être absent à un moment aussi crucial de la saison, mais j’espère que ce ne sera pas trop long.

« Un merci spécial à l’équipe @ChesterRaces et à l’hôpital d’Aintree ! »