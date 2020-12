L’animateur de radio Rush Limbaugh a pris pour cible Joe Biden pour avoir suggéré que les «jours les plus sombres» des États-Unis sont à venir, décrivant l’attitude du président élu comme défaitiste, lors d’une mise à jour larmoyante sur sa bataille contre le cancer du poumon de stade 4.

Dans sa dernière émission de l’année, Limbaugh a parlé de sa lutte contre sa maladie en phase terminale, affirmant qu’il ne s’attendait pas à être encore en vie aujourd’hui. Le célèbre jock de choc conservateur a annoncé en février qu’il avait été diagnostiqué avec un cancer du poumon avancé.

Il a dit que cela a passé l’année dernière à réfléchir à ce qui « important » dans la vie, et a exprimé sa gratitude pour sa famille, ses amis et ses auditeurs.

S’étouffant parfois en discutant de problèmes profondément personnels, l’animateur de radio s’est lancé dans un commentaire politique sur la conviction de Biden que le « Jours les plus sombres » de la pandémie de coronavirus étaient encore à venir. Biden m’a dit mercredi qu’il voulait être « tout droit » avec le peuple américain sur la gravité de la situation.

Limbaugh a fait remarquer que même s’il pensait que c’était vrai, il ne le dirait jamais publiquement s’il était le président élu.

Même si je le croyais, je doute que je le dise ainsi. Mais je ne crois pas cela de toute façon.

«Nos jours les plus sombres sont devant nous? Quelle sombre façon de voir les choses, » a déclaré le présentateur de radio-conférence, notant que les remarques étaient particulièrement étranges étant donné que Biden a accusé à plusieurs reprises Trump de mal gérer la crise sanitaire, entraînant la mort inutile d’Américains.

Lire la suite Jamais l’expert-extraordinaire de Trump Bill Kristol prédit Trump MEGA COUP la veille de Noël, sur la base de … ouï-dire

«Trump sera bientôt parti, alors pourquoi nos jours les plus sombres sont-ils devant nous lorsque Trump part? Si Trump est responsable de tout cela? Demanda Limbaugh.

Il a dit que les Américains «Ont toujours le plus grand degré de liberté de tous les peuples de la terre», ce qui permettra au pays de « adapter » et surmonter les circonstances actuelles. Il a affirmé que la liberté du pays est «Sous l’assaut et sous l’attaque», mais a rejeté l’idée que l’avenir est sombre, disant qu’il « jamais » croyait que c’était vrai.

Limbaugh a ajouté que c’est « Jamais le temps de paniquer » et cela «Il ne sera jamais temps d’abandonner les États-Unis», et a également exhorté ses auditeurs à ne jamais abandonner.

Bien qu’il reconnaisse apparemment que Trump quitte la Maison Blanche, Limbaugh a mis en garde contre un fossé politique croissant dans le pays. Plus tôt ce mois-ci, il a affirmé que «Il ne peut y avoir de coexistence pacifique» entre libéral et conservateur américain, et par conséquent, certains États sont maintenant «Tendance vers la sécession.»

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!