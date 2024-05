Le JIP publie une vidéo de l’otage de Gaza, Alexandre Trupanov

Un groupe terroriste à Gaza a publié mardi une vidéo d’otage d’un employé israélien d’Amazon qui a été kidnappé lors des attaques sanglantes du Hamas le 7 octobre – et est détenu depuis dans cette enclave déchirée par la guerre.

Sasha Troufanov, un ingénieur informaticien de 28 ans de la société de microélectronique Annapurna Labs, basée à Tel-Aviv, une filiale d’Amazon, portait un polo noir, blanc et rouge dans la vidéo, qu’il s’adressait au public israélien et à « tous les manifestants », selon le Jerusalem Post.

Troufanov – qui est détenu par le Jihad islamique palestinien – a ajouté que « dans les prochains jours, vous entendrez la vérité sur ce qui m’est arrivé, ainsi qu’aux autres prisonniers de Gaza ».







Le JIP a publié une vidéo de l’otage de Gaza, Alexander Trupanov. PIJ

Il a également demandé aux gens « d’attendre patiemment », a indiqué le média.

« La preuve de vie d’Alexandre (Sasha) Trpfanov est une preuve supplémentaire que le gouvernement israélien doit donner un mandat important à l’équipe de négociation, qui pourra aboutir à un accord pour le retour de tous les otages – les vivants – à la réhabilitation et à la réhabilitation. les assassinés jusqu’à leur enterrement », a déclaré le Forum des otages et des familles disparues dans un communiqué après la diffusion de la vidéo.

Troufanov était l’une des quelque 250 personnes enlevées par les terroristes du Hamas lors des attaques meurtrières du groupe, qui ont fait près de 1 200 morts parmi les Israéliens.







Alexandre Trupanov est détenu à Gaza. ramenez-les à la maison maintenant

Les employés d’Amazon en Israël ont accroché des pancartes, confectionné des t-shirts et organisé des événements en solidarité avec Troufanov, mais ils seraient frustrés par le refus de la direction de faire une déclaration publique sur son enlèvement.

Le père de Troufanov, Vitali, un immigrant russe en Israël, a été tué.

La mère, la grand-mère et la petite amie de Troufanov ont été libérées par le Hamas dans le cadre d’une trêve antérieure entre le groupe et le gouvernement israélien six semaines après l’attaque.

Le jour du massacre, Cohen a vu son petit ami « battu à mort et jeté face contre terre », a-t-elle déclaré. le Jerusalem Post signalé la semaine dernière.

Troufanov reste captif plus de sept mois plus tard.

Après le carnage, les employés juifs d’Amazon, tant en Israël que dans ses bureaux du monde entier, ont voulu accrocher des pancartes sur le terrain de l’entreprise indiquant le nombre de jours de détention de Troufanov dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas.