Le Jihad islamique palestinien est prêt à libérer deux otages israéliens – Defense News

Le Jihad islamique palestinien est disposé à libérer les deux otages israéliens qu’ils détiennent, a annoncé jeudi le porte-parole du groupe terroriste, selon les médias israéliens.

Des milliers de personnes se rassemblent alors que les familles des otages jurent de ne pas rentrer chez elles tant que leurs proches ne seront pas libérés. (Crédit photo : AVSHALOM SASSONI/ MAARIV)

Israël estime que la plupart des otages sont toujours en vie

Le porte-parole a indiqué qu’une femme âgée et un enfant pourraient être libérés. Ils ont ensuite été nommés Hanna Katzir, 77 ans, et Yagil Yaakov, 12 ans, tous deux du kibboutz Nir Oz. Yaakov a été kidnappé aux côtés de son père, le partenaire de son père, et de son frère Or, 16 ans.Une vidéo a été diffusée via des chaînes non officielles montrant Katzir et Yaakov s’adressant à des Israéliens.“Je m’appelle Hanna Katzir, du kibboutz Nir Oz”, dit la femme dans la vidéo. “Je suis actuellement ici dans un endroit qui n’est pas le mien, ma maison me manque, mes enfants, mon mari Rami et toute ma chère famille. Je vous envoie mes salutations, vous dis que je vous aime. J’espère que je réussirai à vous voir la semaine prochaine. J’espère que tout le monde est en bonne santé.Comme cela a été montré dans une précédente vidéo d’otage, Katzir s’en prend ensuite au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en disant : « Je pense que le responsable de cela et de notre combat entre nous est Bibi Netanyahu. À cause de lui, nos enfants ont été tués. beaucoup d’erreurs et cela a eu un impact sur notre société et sur celle des autres.”“Bonjour. Je m’appelle Yigal Yaakov”, déclare Yaakov dans son message. “Ma famille et mes amis me manquent énormément, et je vous aime tous. Je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent et tous ceux qui travaillent au sein du gouvernement pour me ramener chez moi, ainsi que tous les otages. Je veux “Dites à Netanyahu que toutes ces explosions sont folles. Vous nous tuez en otages. Vous ne rendez pas l’eau, l’électricité ou les médicaments. Nous, les otages, en avons aussi besoin.”

La plupart des 240 otages détenus à Gaza seraient encore en vie, selon les services de sécurité israéliens.

Deux otages américano-israéliennes, Judith (Yehudit) Tai Raanan et Natalie Shoshana Raanan, ont été libérées le 20 octobre, pour des « raisons humanitaires », et les soldats de Tsahal ont secouru le soldat kidnappé Ori Megidish de Gaza le 29 octobre.Il a également été rapporté que les chefs de la CIA et du Mossad ont rencontré jeudi le Premier ministre qatari à Doha pour discuter des paramètres d’un accord sur la libération des otages et d’une pause dans les combats entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza, a déclaré une source informée de la réunion. Reuters.