Le jibe “Doodh and Kheer” de Swiggy sur la bannière virale de Zomato-Blinkit attire l’attention

Si vous suivez l’application de livraison de nourriture Swiggy sur Twitter, vous devez être conscient de l’étrange mouvement marketing qu’elle propose généralement. Cette fois n’était pas différente. C’est arrivé après que Bank of Fi ait demandé aux gens quelle est la seule chose en 2023 qui ne nécessite pas 50 applications. Venant avec une réponse sauvage, Swiggy a retweeté le tweet et a répondu, “vous n’avez pas besoin de 50 applications pour commander doodh et kheer.”

La réponse est venue comme un empannage sur des marques comme Zomato et Blinkit qui sont récemment devenues virales pour leur coup marketing. C’est arrivé après une collaboration intéressante entre Blinkit, Zomato et Netflix. Les applications ont peaufiné le dialogue du film de Bollywood et lancé un jeu de mots hilarant. Il a été lancé par Blinkit et Zomato. Très bientôt, l’application de streaming s’est également jointe à nous. Les publicités sur les panneaux d’affichage sont un spin sur le dialogue du film de Bollywood 2022 Maa Tujhhe Salaam.

Le tweet est maintenant devenu viral et a recueilli des tonnes de réponses. Jetez un oeil au tweet:

Bank of Fi a également répondu au tweet. Regarde:

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Juste pour dire que nous sommes en 2023, vous n’avez pas besoin de 50 ingrédients pour cuisiner quelque chose de délicieux. » Une autre personne a écrit : « En réalité, vous n’avez pas du tout besoin d’une application. Le même Twitter fonctionne sur le Web, mobile ou application. C’est une préférence et une facilité d’utilisation.”

Voici quelques réponses :

Pendant ce temps, plus tôt, Swiggy a utilisé son compte Twitter officiel et a demandé aux gens quelle nourriture leur venait à la tête lorsqu’ils entendaient “peine d’amour”. Chaque personne, à un moment donné de sa vie, a le cœur brisé. Et la nourriture aide toujours à diminuer la douleur. Le tweet a donc attiré l’attention. “Quel est le premier plat qui vous vient à l’esprit quand vous entendez “heartbreak” ?” lire le tweet.

Alors que pour certains, c’est sa crème glacée, pour beaucoup, c’est leur biryani préféré de tous les temps. “Zomato yaad aata hai”, a écrit un utilisateur de Twitter, se moquant de l’application.

